Xem nhanh 20h ngày 8.3: Dùng súng đồ chơi đi cướp ngân hàng | ‘Nữ tướng’ đóng tàu biển hiếm hoi

gày 8.3, liên quan vụ xông vào Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ở Q.8 để cướp tài sản, Công an TP.HCM cho biết 3 nghi phạm Trương Minh Thiện (ngụ Q.8) và Trương Vĩnh Xương, Hà Vỹ Toàn (cùng ngụ Q.5) đã khai nhận toàn bộ hành vi. Theo đó, 2 nghi phạm Thiện và Xương khai nhận, do cần tiền trả nợ nên nảy sinh ý định cướp tiền của ngân hàng.



Để lên "kế hoạch" thực hiện vụ cướp, ngày 1.3, 3 nghi phạm hẹn gặp ở quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo (Q.5) bàn bạc.

Sau khi trao đổi, Thiện kêu Xương vào Phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank ở đường Trần Hưng Đạo ngồi chờ người khác rút tiền xong, thì gọi điện báo cho Thiện để Thiện và Toàn cướp tiền của khách.

Tuy nhiên, sau khi Xương vào ngân hàng chờ... 2 phút mà không thấy ai rút tiền nên Xương ra ngoài gặp Thiện và Toàn, sau đó cả 3 bỏ đi. Không từ bỏ ý định cướp tài sản, Thiện tiếp tục tìm hiểu quy luật hoạt động của Phòng giao dịch Phú Lợi - Ngân hàng Sacombank (đường Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8). Thiện phát hiện các bảo vệ không được trang bị súng (công cụ hỗ trợ) nên quyết định sẽ thực hiện cướp tại đây.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 3.3, cả 3 ngh i phạm cùng nhau đi cướp tiền ở Phòng giao dịch Phú Lợi của Ngân hàng Sacombank (Q.8). Thiện điều khiển xe máy đến khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) gặp Xương và Toàn.

Sau khi gặp mặt và thống nhất việc cướp tài sản, Thiện chở Toàn, còn Xương đi xe máy riêng cùng chạy đến Ngân hàng Sacombank. 14 giờ cùng ngày, Thiện đỗ xe tại lề đường đối diện ngân hàng và phân công nhiệm vụ cho Xương cảnh giới bên ngoài, còn Thiện và Toàn giả làm khách hàng đi vào bên trong.

Sau khi vào phòng giao dịch của Sacombank, Thiện quan sát xung quanh, sau đó Thiện nhanh chóng đứng dậy, rút từ trong túi đeo chéo màu đen đang mang trước ngực một khẩu súng ngắn bằng nhựa màu đen (loại súng đồ chơi) giơ lên hù dọa bảo vệ và nhân viên ngân hàng.

Toàn bước vào trong quầy tìm tài sản nhưng không thấy tiền. Sợ hành động lâu sẽ bị bắt nên Thiện và Toàn quyết định bỏ ý định cướp tài sản, chạy ra khỏi phòng giao dịch, gặp Xương để tẩu thoát.



Sau đó, Công an Q.8, Công an TP.HCM cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an nhanh chóng xác định danh tính của 3 nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng. Công an đã bắt giữ 2 nghi phạm Trương Minh Thiện và Trương Vĩnh Xương, đồng thời vận động Hà Vỹ Toàn ra đầu thú, phục vụ công tác điều tra vụ cướp ở Phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank.

Bắt tạm giam 2 lãnh đạo, 4 đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm 29-07D

Trưa 8.3, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Đông Anh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với 6 người thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-07D để làm rõ tội nhận hối lộ.



Các bị can gồm: Lê Thành Chung (41 tuổi, trú xã Tiền Phong, H.Mê Linh, Hà Nội); Hoàng Tuấn Anh (40 tuổi, trú xã Phù Lỗ, H.Sóc Sơn, Hà Nội); Đào Huy Chung (46 tuổi, trú P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội); Lê Văn Ngọc (34 tuổi, trú xã Đinh Xá, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam); Đỗ Văn Huân (31 tuổi, trú xã Hải Hà, H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Văn Hùng (39 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang).

Trong số các bị can, ông Lê Thành Chung là giám đốc trung tâm, ông Hoàng Tuấn Anh là phó giám đốc trung tâm. Số còn lại là đăng kiểm viên, trong đó Hùng đã nghỉ việc.

Bước đầu, Công an H.Đông Anh xác định, từ năm 2015 đến 2022, ông Lê Thành Chung và Hoàng Tuấn Anh đã bàn bạc, thông đồng với cấp dưới, bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới thông thường (lỗi về đèn, phanh, khí thải) và bỏ qua lỗi về trọng tải đối với việc hoán cải cẩu, để nhận tiền từ khách hàng 100.000 - 200.000 đồng/xe. Số tiền nhận hối lộ lên đến hàng trăm triệu đồng, được các nghi phạm chia nhau theo tỷ lệ.

Lãnh đạo Công an H.Đông Anh cho biết, tới thời điểm hiện tại các bị can vẫn khai báo vòng vo, chưa thống nhất. Hiện, cơ quan này đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý các bị can theo quy định.

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ quan hệ 'trật bánh' nếu Mỹ không 'hãm phanh' thái độ

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hôm 7.3 chỉ trích Washington có thái độ "sai lệch" với Bắc Kinh. Bình luận này được đưa ra tại một cuộc họp báo bên lề cuộc họp quốc hội thường niên ở Bắc Kinh.

Ông Tần Cương nói: "Nếu Mỹ không hãm phanh mà vẫn tiếp tục tăng tốc trên con đường sai lầm, thì không hàng rào nào có thể ngăn được việc trật bánh hoặc va chạm, và chắc chắn sẽ có xung đột và đối đầu".

Căng thẳng giữa hai siêu cường đã leo thang trong một số vấn đề bao gồm Đài Loan, thương mại và gần đây là cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng tình hình trở nên tồi tệ hơn sau động thái bắn hạ một khinh khí cầu Trung Quốc của Mỹ.

Trong cuộc họp báo kéo dài gần 2 giờ, Ngoại trưởng Tần Cương đã nhắc lại lập trường của Trung Quốc đối với Đài Loan, khẳng định đó là một lằn ranh đỏ không thể vượt qua. Bên cạnh đó, ông nói rằng "bàn tay vô hình" đã thúc đẩy leo thang xung đột ở Ukraine.

"Thật đáng tiếc, những nỗ lực thuyết phục hòa bình và thúc đẩy đàm phán liên tục bị hủy hoại. Dường như có một bàn tay vô hình đang thúc đẩy việc kéo dài và leo thang xung đột, sử dụng cuộc khủng hoảng Ukraine để phục vụ các chương trình nghị sự địa chính trị", ông Tần nhấn mạnh.

Bắc Kinh đã từ chối lên án chiến dịch quân sự của Moscow ở nước láng giềng và kiên quyết bảo vệ lập trường của mình về cuộc xung đột, bất chấp những lời chỉ trích từ phương Tây. Bắc Kinh cũng kịch liệt bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Trung Quốc đang cân nhắc cung cấp vũ khí cho Nga.

Sau phát biểu của ngoại trưởng Trung Quốc, Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington muốn cạnh tranh chiến lược chứ không muốn mâu thuẫn với Trung Quốc. Quan chức này cho biết Mỹ tôn trọng "chính sách một Trung Quốc" và không muốn thấy sự thay đổi đối với hiện trạng liên quan Đài Loan. Ngoài ra, ông Kirby kêu gọi Trung Quốc không viện trợ quân sự cho Nga để tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

