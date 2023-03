Xem nhanh 20h ngày 5.3: Cựu binh Mỹ trao trả nhật ký liệt sĩ | Khởi tố 2 bảo mẫu An - Lành

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 5.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Khởi tố, bắt giam 2 bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi

Trưa 5.3, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Thường Tín cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) cùng trú TT.Phú Minh (H.Phú Xuyên, Hà Nội). An và Lành là 2 bảo mẫu đã bạo hành khiến bé P.T.Đ (17 tháng tuổi, trú xã Vạn Điểm, H.Thường Tín) tử vong. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.



Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: 2 bảo mẫu hối hận, nhận sai

Bước đầu, Công an H.Thường Tín xác định, sáng 23.2, bé Đ. được mẹ đưa đến lớp của An và Lành để gửi. Khoảng 9 giờ cùng ngày, An và Lành đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài.



Lúc này, Lành bực tức nên bế Đ. lên rồi ném xuống khiến đầu Đ. đập xuống nền nhà. Sau đó, Lành tiếp tục tát nạn nhân. An thấy vậy cũng dùng chân đạp vào bụng, ngực và đá vào đầu cháu bé.

Khoảng 16 giờ ngày 23.2, bố Đ. đến đón thì Lành và An nói cháu tự ngã. Những ngày sau, Đ. vẫn được gia đình đưa đến lớp gửi.

Đến sáng 26.2, thấy bé Đ. khóc An tiếp tục dùng chân đạp vào bụng bé khiến bé bất tỉnh. Sau đó An và Lành gọi gia đình đến và cùng đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi T.Ư. Đến chiều 2.3, Đ. tử vong.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong của cháu Đ. là chấn thương sọ não, chảy máu và phù não.

Truy tìm kẻ “ném đá giấu tay” tham gia đánh hội đồng công an huyện

Ngày 5.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Càng Long (Trà Vinh) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 bị can gồm: Lê Khánh Duy (31 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (52 tuổi) và Nguyễn Sơn Trung (39 tuổi, cùng ngụ ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, H.Càng Long) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Đây là 3 người đã xúc phạm và đánh hội đồng một cán bộ công an huyện.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 21.2, tổ công tác thuộc Công an H.Càng Long làm nhiệm vụ tuần tra trên sông Cổ Chiên, Khi đến đoạn thuộc thủy phận ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, H.Càng Long thì phát hiện ghe gỗ do Duy điều khiển có dấu hiệu nghi vấn khai thác cát sông trái phép nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Tuy nhiên, Duy không chấp hành mà điều khiển ghe tăng tốc bỏ chạy vào đất liền. Tổ công tác đuổi theo, mời Duy làm việc nhưng Duy tiếp tục bỏ chạy và bị trượt ngã.

Thấy Duy bị ngã, Tùng (có quan hệ bà con với Duy) chửi bới, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và xông vào đánh anh N.V.T (cán bộ Công an H.Càng Long) nhưng được mọi người can ngăn.

Lúc này, Trung ở gần đó và bị kích động từ việc Tùng và Duy hô "công an đánh dân" nên Trung chửi bới, xông vào đánh anh T., đồng thời có một người khác bên ngoài dùng vật cứng (nghi là đá xây dựng) ném trúng vào đầu anh T. gây thương tích, phải đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu. Hiện, vụ đánh hội đồng cán bộ công an làm nhiệm vụ đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Càng Long tiếp tục mở rộng điều tra để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cựu binh Mỹ tận tay trao trả cuốn nhật ký cho thân nhân liệt sĩ Cao Văn Tuất

Sáng ngày 5.3, tại trụ sở UBND xã Kỳ Xuân (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cựu binh Mỹ là ông Peter Mathews đã tận tay trao trả lại cuốn nhật ký cho thân nhân của liệt sĩ Cao Văn Tuất dưới sự chứng chiến của chính quyền địa phương và người dân.



Lễ tiếp nhận kỷ vật của liệt sĩ Tuất do UBND H.Kỳ Anh chủ trì phối hợp với ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh và người thân của liệt sĩ Tuất.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, ông Peter Mathews cho biết bản thân rất vui khi được mời đến dự lễ trao trả cuốn nhật ký hôm nay. Đã từ rất lâu, cách đây 56 năm, ông mới quay trở lại Việt Nam.

"Tôi từ Mỹ đến tỉnh Hà Tĩnh vào ngày hôm qua, 4.3, đó là một chuyến bay dài với 22 tiếng. Tuy hơi mệt nhưng nghĩ đến sự kiện ngày hôm nay, tôi dường như quên hết mỏi mệt. Tôi nghĩ chắc mọi người đọc báo cũng đã nắm được câu chuyện về việc tôi nhặt được cuốn nhật ký và mong muốn của tôi là trao trả lại. Và ngày hôm nay, sự kiện này đã giúp tôi thực hiện được điều đó. Đây là sứ mệnh và cũng là nhiệm vụ mà tôi phải thực hiện, đó là được tận tay trao trả lại cuốn nhật ký cho gia đình thân nhân liệt sĩ", ông Peter Mathews bày tỏ.

Cựu binh Mỹ mở trang cuốn nhật ký cho người tham dự lễ tiếp nhận xem qua PHẠM ĐỨC

Cựu binh Mỹ nói rằng vào thời điểm nhặt được cuốn nhật ký, ông rất ấn tượng và bất ngờ vì bên trong có nhiều bài thơ, bản nhạc, hình vẽ đẹp đẽ. Xem qua cuốn nhật ký, ông cảm nhận được tinh thần lạc quan, sự lạc quan trong thời kỳ chiến tranh mà liệt sĩ Tuất đã thể hiện.

Sau khi trở về từ cuộc chiến, ông mất thời gian rất dài để hồi phục và giải quyết một số vấn đề cá nhân. Ông cũng mất khá nhiều thời gian để có thể cởi bỏ được những ký ức trong cuộc chiến. Khi ông cầm cuốn nhật ký về, cho người khác xem thì một số bạn bè cũng tỏ ra rất ấn tượng.

"Tôi nghĩ cuốn nhật ký có ảnh hưởng rất sâu sắc tới họ vì thông qua cuốn nhật ký không có sự thù hằn, thù địch mà thay vào đó là mối quan hệ bạn bè, hữu nghị. Tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe cho thân nhân liệt sĩ Tuất và mong rằng gia đình có thể giữ gìn cuốn nhật ký này thật cẩn thận. Tôi muốn gia đình liệt sĩ là người đầu tiên chạm tay vào cuốn nhật ký vì từ bây giờ đây là tài sản của họ", ông Peter Mathews nhấn mạnh.

Ông Peter Mathews trao tận tay cuốn nhật ký cho thân nhân liệt sĩ Cao Văn Tuất PHẠM ĐỨC

Ông Mathews cho hay, mỗi khi nhìn lại cuốn nhật ký thì ông đều nhìn thấy những gì bản thân đã từng trải qua tại Việt Nam và đó là một phần của cuộc đời của mình.

"Tôi cảm thấy rất nhẹ lòng, nhẹ nhõm khi thực hiện được sứ mệnh của mình là trao trả lại cuốn nhật ký cho gia đình liệt sĩ. Kể từ khi đặt chân tới Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, tôi cảm thấy rất ấn tượng vì một đất nước hòa bình, đang phát triển hòa bình và rất hiếu khách", cựu binh Mỹ vui mừng.

Thay mặt gia đình, ông Hà Huy Mỳ (cháu liệt sĩ Cao Văn Tuất) đã có lời phát biểu tại buổi lễ trong tâm trạng rất xúc động. Ông Mỳ chia sẻ: "Cậu tôi hi sinh khi còn quá trẻ, chưa có gia đình, không để lại kỷ vật gì. Bởi vậy, khi tiếp nhận thông tin về cuốn nhật ký, tôi rất vui và xúc động. Gia đình tôi hứa sẽ tiếp tục gìn giữ cuốn nhật ký, kỷ vật thiêng liêng của người cậu".

Ông Mỳ cũng không quên cảm ơn ông Peter Mathews vì đã gìn giữ cuốn nhật ký và trao lại cho gia đình. Ông cũng nói lời cảm kích vì các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã nỗ lực xác minh, kết nối để kỷ vật duy nhất của liệt sĩ Cao Văn Tuất được trở về với gia đình.

Nhân sự kiện đặc biệt này, đại diện lãnh đạo UBND H.Kỳ Anh cũng có một món quà tặng vợ chồng cựu binh Mỹ. Đó là bó hoa và một chiếc nón bài thơ xứ Nghệ cùng một cuốn sách.



