Xem nhanh 20h ngày 4.3: Lật tẩy bẫy lừa ‘con đang cấp cứu’ | Kichi Kichi, GoGi đóng 39 cửa hàng?

Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo tình trạng lừa đảo chuyển tiền cấp cứu

Chiều 3.3, diễn đàn "Phụ huynh học sinh có con học trường quốc tế" cho rằng đã có 2 phụ huynh của học sinh trong một lớp bị nhóm lừa đảo gọi điện. Trong đó có một gia đình đã chuyển khoản 30 triệu đồng để thanh toán viện phí. Còn một gia đình gọi điện cho cô giáo xác nhận nên chưa bị lừa tiền…

Theo bài đăng cảnh báo lừa đảo từ diễn đàn này, một phụ huynh cho hay nhận được điện thoại thông báo con em đùa giỡn với bạn trong giờ ra chơi, bị ngã từ lầu 2 xuống, tình hình nguy kịch và đang hôn mê. Người gọi điện thoại nói thêm: "Hiện thầy đang ở Bệnh viện Chợ Rẫy, bé đang cần được phẫu thuật gấp". Gia đình hỏi thông tin cá nhân của học sinh thì người này xác nhận đúng tên và đúng Trường Vinschool. Đối tượng này còn đề nghị chuyển điện thoại để gia đình nói chuyện nói với "bác sĩ". Trên điện thoại, người tự xưng "bác sĩ" cho rằng học sinh đang trong tình trạng nguy kịch, cần mổ gấp và gia đình phải chuyển khoản tạm ứng viện phí.

Tuy nhiên, người thân của học sinh này nói chờ và liên hệ với giáo viên chủ nhiệm. Lúc bấy giờ cô chủ nhiệm xác nhận tình trạng hiện tại của con là "đang ở lớp chuẩn bị ăn trưa".

Cũng trong ngày 3.3, tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết có 3 phụ huynh đến tìm con tại Bệnh viện Chợ Rẫy theo lời người lạ nhưng thật ra không có vụ việc này. Theo đó, từ 11 giờ 30 đến 14 giờ ngày 3.3, tại bàn hướng dẫn cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 3 phụ huynh của 1 trường quốc tế tại TP.HCM đến tìm con do 3 người lạ thông báo con họ nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong đó, 1 phụ huynh đã chuyển khoản khoảng 70 triệu đồng, 1 phụ huynh đã chuyển khoản 20 triệu đồng vào số tài khoản người lạ cung cấp.

Theo biên bản vụ việc được phòng bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy lập lúc 12 giờ trưa 3.3, anh M.T.D (42 tuổi) và anh T.M.H (49 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức) là 2 phụ huynh có con đang cùng học tại ngôi trường trên đều cho biết, cả 2 đều nhận được điện thoại báo con của họ đi học bị té chấn thương sọ não và đang lên ca mổ tại Bệnh viện Chợ Rẫy gấp.

Do vậy, người nhà chuyển khoản tiền để "thầy giáo" đóng tiền cho cháu. Anh M.T.D đã chuyển khoản 1 lần và anh T.M.H chuyển khoản 2 lần vào số tài khoản lạ do đối tượng cung cấp.

Thực tế, tại Bệnh viện Chợ Rẫy không có 3 học sinh nhập viện như 3 phụ huynh đến tìm. Sau khi tiếp nhận vụ việc, bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy đã lập biên bản ghi nhận và hướng dẫn đến trình báo Công an P.12, Q.5.

Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Nhiều lần nhận trông trẻ trái phép

Liên quan đến vụ bé trai 17 tháng tuổi P.T.Đ tử vong sau khi được gửi tại một cơ sở trông trẻ trên địa bàn xã Vạn Điểm, Công an H.Thường Tín đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các nghi phạm Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi), cùng trú tại TT.Phú Minh (H.Phú Xuyên, Hà Nội), để điều tra về hành vi giết người.

Các nghi phạm Lành và An là 2 bảo mẫu đánh đập dã man bé Đ. khiến cháu bé bất tỉnh, rồi báo cho gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bé Đ. quá nặng, đến chiều 2.3 thì không qua khỏi.

Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch UBND TT.Phú Minh, cho biết các nghi phạm An và Lành về làm dâu của 2 gia đình tại địa phương nhiều năm nay. Trước khi xảy ra vụ việc, họ chưa có điều tiếng gì.

"Gia đình nhà chồng của 2 bảo mẫu này có bố, mẹ đều làm cán bộ, chấp hành tốt những chính sách của địa phương. Ban ngày, An và Lành đi dạy học tại xã Vạn Điểm nên chúng tôi cũng ít tiếp xúc. Hôm qua, khi đọc được sự việc chúng tôi cũng hết sức bất ngờ, không nghĩ 2 người còn rất trẻ nhưng lại có hành động dã man đến thế", ông Trung nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Vạn Điểm, cho hay 2 bảo mẫu An và Lành từng nhiều lần nhận trông trẻ trái phép, nhiều năm nay cứ một vài tháng lại chuyển địa điểm. Chính quyền cũng phát hiện và đã lập biên bản xử phạt, đình chỉ nhưng họ vẫn tiếp tục nhận học sinh.

"Lần gần đây nhất, An và Lành thuê nhà của một hộ dân trong xã để mở nhóm trông trẻ từ năm ngoái. Tuy nhiên, địa điểm không có biển, bảng và giấy phép hoạt động; sau đó xảy ra vụ việc khiến bé Đ. tử vong", ông Hà nói.

Theo điều tra của Công an H.Thường Tín, bước đầu các nghi phạm An và Lành khai, cháu Đ. tự ngã. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối chiếu với bằng chứng, tài liệu, kết hợp quá trình đấu tranh với 2 đối tượng, cơ quan công an nhận thấy nhiều điểm bất thường và tiếp tục đấu tranh. Sau 1 ngày, 2 đối tượng đã thừa nhận có hành vi đánh đập, bạo hành dẫn đến thương tích của cháu Đ. khiến nạn nhân tử vong.

Chủ chuỗi GoGi House và Kichi Kichi lên tiếng về thông tin ‘sắp đóng cửa 39 chi nhánh’

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin chuỗi nhà hàng GoGi House và Kichi Kichi sắp đóng cửa 39 chi nhánh trên toàn quốc.

Tuy nhiên, sau khi biết được thông tin chính thức từ chủ sở hữu của các chuỗi nhà hàng này, chị “thở phào". Phía Golden Gate - chủ sở hữu các chuỗi GoGi House, Kichi Kichi, Manwah, Hutong... bác thông tin sắp đóng cửa 39 chi nhánh và khẳng định toàn bộ nhà hàng vẫn đang hoạt động bình thường và ổn định.

“Theo Điều 31, Nghị định 01/2021/NĐ-CP, địa điểm kinh doanh có thể hoạt động trên địa bàn ngoài địa chỉ thực hiện đăng ký trụ sở của chi nhánh. Do vậy công ty đã đưa các địa điểm kinh doanh tại 39 tỉnh thành này về thành địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh Miền Bắc hoặc Miền Nam, có trụ sở đăng ký tại Hà Nội hoặc TP.HCM. Việc chấm dứt hoạt động của các chi nhánh tại 39 tỉnh thành nói trên nhằm mục đích đưa các địa điểm kinh doanh về quản lý tập trung nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động. Chúng tôi luôn cam kết không ngừng nỗ lực về chất lượng dịch vụ để mang đến khách hàng sự hài lòng nhất”, phía Golden Gate cho biết thêm.

Phía Golden Gate lên tiếng về thông tin đóng cửa 39 chi nhánh.

Như vậy, việc ngừng hoạt động 39 chi nhánh là để cấu trúc lại giấy tờ hành chính pháp lý, không đồng nghĩa với việc đóng cửa nhà hàng.



Thành lập từ năm 2005, Golden Gate (Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng) hiện sở hữu hơn 22 thương hiệu cùng gần 400 nhà hàng đa phong cách trên 40 tỉnh thành, phục vụ 18 triệu lượt khách hàng mỗi năm.

