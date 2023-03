Xem nhanh 20h ngày 3.3: Lời khai của ông Đỗ Hữu Ca | Vỉa hè TP.HCM trong mắt khách Tây

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 3.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

'Ông Đỗ Hữu Ca khai đã nhận 35 tỉ đồng nhưng chưa chạy án'

Thông tin với báo chí tại họp báo thường kỳ tháng 3 của Chính phủ chiều 3.3.2023, trung tướng Tô Ân Xô, là người phát ngôn Bộ Công an cho biết qua các chứng cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố và bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Các hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin rằng trong quá trình xét hỏi, ông Đỗ Hữu Ca tỏ ra hợp tác với cơ quan điều tra. Ông Đỗ Hữu Ca khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng chưa hoặc không tác động đến cơ quan chức năng nào để chạy án và nộp lại toàn bộ số tiền là 35 tỉ đồng.

Đại diện Bộ Công an cũng cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ bị can và người liên quan tới vụ án ông Đỗ Hữu Ca để xét xử theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 22.2.2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (65 tuổi, trú xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng), là Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Ông Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc đã nhận số tiền hàng chục tỉ đồng để "chạy án" cho một số đối tượng liên quan vụ án hình sự "trốn thuế", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khám xét nơi ở của bị can Đỗ Hữu Ca và thu được nhiều tài liệu quan trọng.

Vỉa hè TP.HCM trong mắt khách Tây: 'Xe máy quá nhiều, chỗ đâu đi bộ?

Có vỉa hè nhưng không được đi bộ, mà phải xuống lòng đường chen chúc cùng xe máy, ô tô… Điều tưởng chừng như nghịch lý này thực ra lại rất quen thuộc với người dân sống tại TP.HCM. Vậy còn với những người nước ngoài thì sao? Họ nghĩ gì về vỉa hè TP.HCM?

Vỉa hè TP.HCM trong mắt khách Tây

Động đất liên tiếp ở Lai Châu, Vĩnh Phúc

Thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, một trận động đất mạnh 4,4 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) vào khoảng 4 giờ 50 ngày 3.3.2023. Trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km đã khiến một trường mầm non trên địa bàn huyện bị nứt ở 4 vị trí tường.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đánh giá, huyện Mường Tè là khu vực có hoạt động động đất khá mạnh.

Tại đây vào năm 2020 đã xảy ra trận động đất mạnh tới 4,9 độ Richter, khiến điểm trường mầm non bản Giẳng (ở xã Mường Tè) bị sập trần thạch cao, làm 4 trẻ em bị thương nhẹ.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, một lãnh đạo của UBND huyện Mường Tè cho biết, trận động đất xảy ra sáng 3.3 trên địa bàn huyện kéo dài khoảng 30 giây rồi sau đó trở lại bình thường.

Hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Động đất liên tiếp ở Lai Châu, Vĩnh Phúc: Một trường mầm non bị nứt tường

Trận động đất khiến một trường mầm non ở xã Pa Ủ bị nứt ở 4 vị trí tường nhà với tổng diện tích bao quanh khoảng 5 mét vuông.

Vị lãnh đạo này cho biết UBND huyện Mường Tè đã cử các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền để các hộ dân chủ động rà soát, khắc phục nếu bị hư hỏng về tài sản.

Cũng theo Viện vật lý địa cầu, đến khoảng hơn 8 giờ cùng ngày, xảy ra thêm một trận động đất 3,2 độ Richter tại vị trí có tọa độ (21.215 độ vĩ Bắc, 105.554 độ kinh Đông) tại khu vực huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc). Độ sâu chấn tiêu trận động đất khoảng 16 km.

Siêu thị của gia đình vợ Messi bị "dằn mặt"

Các tay súng để lại thư đe dọa Lionel Messi - sau khi bắn vào cơ sở kinh doanh thuộc sở hữu của gia đình anh ở Argentina. Vụ việc xảy ra ở thị trấn Rosario thuộc tỉnh Santa Fe. Theo thị trưởng thành phố, hai người đi xe máy đã nổ súng vào một siêu thị vào sáng 2.3, rồi bỏ lại lá thư viết tay có nội dung "Messi, chúng tao đang đợi mày".

Mặt trước của tòa nhà trúng 14 viên đạn. Thị trưởng Pablo Javkin cho rằng đây là hành động của tội phạm có tổ chức, đồng thời quy trách nhiệm cho lực lượng an ninh đã không giải quyết được tình hình đã xấu đi trong những năm gần đây. Vụ việc đã làm dấy lên cuộc tranh luận về làn sóng bạo lực ma túy trong khu vực.

Messi bị tội phạm đe dọa, siêu thị nhà vợ nhận 14 phát súng

Bộ trưởng An ninh Argentina Anibal Fernandez cho biết vụ tấn công là "ví dụ điển hình" cho tệ nạn này. Trước thông tin về vụ việc trên, tổng thống Argentina đã yêu cầu giới chức địa phương nỗ lực hơn nữa để chống lại hành vi bạo lực.

Siêu thị bị tấn công thuộc sở hữu của gia đình Antonela Roccuzzo - vợ cầu thủ Messi. Theo truyền thông địa phương, trước vụ nổ súng gia đình không nhận được lời đe dọa nào. Theo Reuters, tỉ lệ giết người ở Rosario thuộc hàng cao nhất Argentina.

