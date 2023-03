Xem nhanh 20h ngày 2.3: FLC có tổng giám đốc mới | Diễn biến vụ nổ súng ở Quy Nhơn

Bản tin Xem nhanh 20h ngày 2.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Tập đoàn FLC có tổng giám đốc mới từ ngày 2.3

Từ hôm nay (2.3), ông Lê Tiến Dũng chính thức làm Tổng giám đốc Tập đoàn FLC và bà Trần Thị Hương giữ chức Phó tổng giám đốc thường trực. Đây là nội dung các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC vừa công bố.

Theo Tập đoàn FLC, tân Tổng giám đốc Lê Tiến Dũng sinh năm 1977, là kỹ sư Đại học Bách khoa Hà Nội với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện lực, giám định và quản lý chất lượng công trình. Ông được bầu vào chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros (ROS) nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ sau đại hội cổ đông bất thường tháng 11.2022.

Trước khi làm lãnh đạo FLC Faros, ông Dũng từng nắm giữ vị trí cấp cao trong một số doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, xây dựng, như Giám đốc Công ty CP Công nghệ và dịch vụ năng lượng, Phó tổng giám đốc Công ty CP Phát triển công nghệ Lam Sơn...

Trong khi đó, Phó tổng giám đốc thường trực Trần Thị Hương đã giữ chức Phó tổng giám đốc tại FLC từ tháng 12.2022. Bà Hương cũng từng là Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Kinh doanh phát triển bất động sản FLCHomes; Giám đốc nhân sự Công ty CP Phát triển và đầu tư đô thị Việt Hưng; Trưởng ban nhân sự Tập đoàn FLC...

Cuối tháng 2, bà Bùi Hải Huyền - Tổng giám đốc và hai Phó tổng giám đốc đồng loạt xin thôi chức. Hiện các thành viên trong HĐQT của FLC đều là những người được bầu mới và không còn thành viên nào từ thời cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết. Ngày 4.3 sắp tới, dự kiến FLC sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2 để bầu bổ sung nhân sự vào HĐQT.

FLC Faros và Tập đoàn FLC đều đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) hủy niêm yết bắt buộc vì vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. FLC Faros không được chấp thuận đăng ký giao dịch ở thị trường UPCoM, FLC được chấp thuận vào UPCoM nhưng lập tức bị đình chỉ giao dịch.

Bắt thêm một nghi phạm vụ nổ súng ở TP.Quy Nhơn

Ngày 2.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết đã phối hợp Công an H.Tuy Phước (Bình Định) bắt giữ Nguyễn Thành Quí (27 tuổi, ở TT.Tuy Phước, H.Tuy Phước), nghi phạm thứ 3 trong vụ nổ súng ở TP.Quy Nhơn vào sáng 28.2. Sau khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Thành Quí lẩn trốn tại H.Tuy Phước cho đến khi bị bắt giữ.

Trong vụ nổ súng ở TP.Quy Nhơn, Quí là người trực tiếp dùng xe máy BS 77L1 - 884.74 chở Nguyễn Duy Khương (35 tuổi, ở TT.Tuy Phước, H.Tuy Phước). Khi đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng (TP.Quy Nhơn), Khương ngồi sau, dùng súng bắn Trần Công Sỹ (31 tuổi, ở P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn) và cũng bị Sỹ bắn trả.

Trước đó, Cơ quan công an đã bắt Nguyễn Duy Khương, Trần Công Sỹ. Nguyên nhân vụ bắn nhau này do Khương và Sỹ cùng cai nghiện ma túy tại một trung tâm ở Bình Định và quen nhau tại đây. Trong quá trình quen biết, giữa Khương và Sỹ đã có mâu thuẫn nên đã hẹn nhau giải quyết bằng súng. Còn Khương thì quen Quí nên đã rủ Quí chở mình đi gặp Sỹ để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nổ súng.

Kế hoạch cướp 5 tỉ của thành viên nhóm "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều"

Ngày 1.3, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai bắt giữ 2 đối tượng thuộc "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" khi đang chuẩn bị đột nhập vào nhà một hộ dân ở Khu tái định cư Dự án sân bay Long Thành để cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, Công an H.Long Thành phát hiện trong nhóm Facebook có tên "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" có một số đối tượng thuộc nhiều tỉnh thành có dấu hiệu bàn bạc, tổ chức cướp tài sản.

Mục tiêu các đối tượng nhắm tới là những hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại Dự án sân bay Long Thành và hiện đang xây nhà ở tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (H.Long Thành).

Sau nhiều ngày đeo bám địa bàn, theo dấu vết các đối tượng, đến khoảng 1 giờ ngày 28.2, Công an H.Long Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai đã bắt giữ Huỳnh Đăng Khoa (34 tuổi, ngụ Long An) và Nguyễn Ngọc Quân (27 tuổi, ngụ Thái Bình) khi 2 đối tượng này đang chuẩn bị đột nhập vào nhà của một người dân tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn để cướp tài sản.

2 đối tượng khai nhận đang nợ nần khi Khoa vay lãi nặng 60 triệu đồng, Quân nợ 20 triệu đồng do chơi tiền ảo. Sau khi tham gia vào nhóm Facebook "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều", Khoa cùng Quân và 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) thành lập nhóm kín để lên kế hoạch cướp 5 tỉ đồng của một người dân ở Khu tái định cư Dự án sân bay Long Thành.

Khoa đã phân công cho các đối tượng trong nhóm chuẩn bị dụng cụ gây án như bình xịt hơi cay, bả chó, dây thừng. Ngày 27.2, Khoa và Quân hẹn nhau ở ngã tư An Sương (TP.HCM) rồi cùng đi xe máy xuống Khu tái định cư Dự án sân bay Long Thành. Khi chuẩn bị đột nhập vào một nhà dân cướp tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ.

