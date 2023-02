Xem nhanh 20h ngày 27.2: Ông Đoàn Ngọc Hải và chiến dịch vỉa hè dang dở | Tổng giám đốc FLC từ chức

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 27.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền xin thôi chức

Sáng 27.2.2023, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin bất thường về việc bà Bùi Hải Huyền, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn FLC, có đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. Bên cạnh đó, FLC cũng công bố đã nhận được đơn đề nghị xin thôi chức của Phó tổng giám đốc thường trực của bà Đàm Ngọc Bích và Phó tổng giám đốc của bà Lê Thị Trúc Quỳnh. FLC không công bố lý do cụ thể về đơn xin thôi chức của 3 người này.

Bà Bùi Hải Huyền, Tổng giám đốc FLC, xin thôi chức

Đây là thông tin bất ngờ bởi bà Bùi Hải Huyền đã tham gia ban điều hành Tập đoàn FLC kể từ tháng 12.2015 với chức vụ là Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng ban truyền thông.

Đến ngày 19.3.2020, bà được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc FLC.

Đầu tháng 7.2022, bà Bùi Hải Huyền được giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị FLC kiêm Tổng giám đốc sau khi ông Trịnh Văn Quyết - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Hương Trần Kiều Dung - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi thao túng chứng khoán.

Trong năm 2022, một loạt nhân sự lãnh đạo cấp cao của FLC lần lượt xin từ nhiệm giữa vụ án của công ty này và bà Huyền là thành viên lãnh đạo cấp cao lâu năm nhất của FLC còn sót lại đến nay.

6 năm sau chiến dịch của ông Đoàn Ngọc Hải: vỉa hè quận 1 giờ ra sao?

Ngày 24.2.2017, ông Đoàn Ngọc Hải - khi đó là Phó chủ tịch UBND quận 1 đã yêu cầu đoàn kiểm tra phá bỏ trụ sở dân phòng khu phố 6 nằm trên đường Nguyễn Trung Trực, thuộc phường Bến Thành.

Sau 6 năm, giờ đây đoạn vỉa hè này đã thông thoáng, người đi bộ đã có lối đi thoải mái hơn dù bên cạnh một bãi giữ xe máy.

Cách đó khoảng 200 mét, cũng trên đường Nguyễn Trung Trực, bàn ghế của một quán ăn "giành" từng centimet vỉa hè với người đi bộ, xe cộ đậu chắn hết lối đi buộc người dân phải đi bộ xuống lòng đường.

Năm 2017, ông Đoàn Ngọc Hải từng xử lý nhiều trường hợp xe ô tô đỗ trái quy định ở vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu.

Thời điểm PV Thanh Niên ghi nhận vào sáng 26.2.2023, không còn thấy ô tô đậu trên vỉa hè, nhưng thay vào đó là hàng quán buôn bán tấp nập, xe máy chắn hết lối đi. Bàn ghế, biển hiệu, lốp xe và ô dù thi nhau tràn ra vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Tại đường Lê Thánh Tôn thuộc phường Bến Thành, 6 năm trước ông Hải đã chỉ đạo đoàn kiểm tra phá bỏ bậc thềm trước nhà người dân để trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Theo ghi nhận của chúng tôi, vào sáng 26.2.2023, tình trạng bậc thềm nhà dân lấn chiếm vỉa hè đã không còn. Tuy nhiên, một vấn đề mới lại phát sinh, đó là hàng rong và xe máy chắn hết vỉa hè của người đi bộ.

Tai nạn 3 người tử vong ở Quảng Nam: Khởi tố tài xế xe khách

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe tải tại địa bàn Quảng Nam khiến 3 người tử vong, sáng 27.2, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiếc xe khách hư hỏng nghiêm trọng sau vụ tai nạn. Kính và các bộ phận khác gần như tan nát. Sau vụ tai nạn, Công an tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân ban đầu xảy ra tai nạn là do ông Nguyễn Anh Tiên - người điều khiển xe khách giường nằm - không chú ý quan sát nên đã tông vào đuôi ô tô tải do ông Trịnh Đức Thạnh điều khiển.

Qua điều tra, xe khách giường nằm còn thời hạn kiểm định, chở đúng số người quy định (cho phép chở đến 46 người, thực tế trên xe chỉ chở 31 người).

Qua trích xuất nhanh dữ liệu, trước khi xảy ra tai nạn xe khách giường nằm lần lượt chạy với tốc độ 64km/giờ, đến 67km/giờ, xuống 65km/giờ, xuống 4 km/giờ sau đó về 0.

Tốc độ đoạn đường này cho phép 80 km/giờ, như vậy xe khách không vi phạm về tốc độ.

Xe ô tô tải hạn kiểm định có hiệu lực đến hết ngày 11.7.2023. Cả hai lái xe có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển.

