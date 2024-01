XEM NHANH 20H ngày 10.1: Trụ trì chùa Ba Vàng vi phạm những gì? | 6 tấn hồ sơ vụ Vạn Thịnh Phát

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 10.1 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Tiếp nhận 6 tấn hồ sơ, gần 1 triệu bút lục

Ngày 10.1, Chánh văn phòng TAND TP.HCM Phạm Ngọc Duy thông tin TAND TP.HCM đã thụ lý, phân công Chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản giải quyết vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm có hành vi sai phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 304.000 tỉ đồng.

Ông Phạm Ngọc Duy cho biết, trước khi TAND TP.HCM tiếp nhận hồ sơ, phía tòa án đã lường trước hồ sơ vụ án nhiều, sẽ có hàng trăm luật sư tham gia bào chữa cho 86 bị can cùng nhiều cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ án. Do vậy, tòa án chuẩn bị một phòng riêng đựng hồ sơ, tạo điều kiện để các luật sư sao chụp, nghiên cứu tài liệu; lắp đặt hệ thống PCCC, camera để đảm bảo an ninh.

"Sau khi thụ lý vụ án, lãnh đạo TAND TP.HCM đã phân công Chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản giải quyết vụ án. Đồng thời, TAND TP.HCM đang chuẩn bị cho công tác xét xử vụ án sau Tết Nguyên đán 2024", Chánh văn phòng TAND TP.HCM cho biết.

Cũng theo ông Phạm Ngọc Duy, vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến sai phạm trong hoạt động tín dụng tại SCB có gần 2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng hồ sơ (nặng khoảng 6 tấn), với khoảng 1 triệu bút lục.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh mời người nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo không đúng quy định

Việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh mời người nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo không xin phép; việc tổ chức rước, trưng bày 'xá lợi tóc Đức Phật' tại chùa Ba Vàng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Uông Bí (Quảng Ninh) thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung không theo quy định.

Trụ trì chùa Ba Vàng mời người nước ngoài thực hiện hoạt động tôn giáo là không đúng quy định

Đây là những nội dung được Thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ chỉ ra ngày 9.1, xung quanh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo liên quan đến chùa Ba Vàng và đại đức Thích Trúc Thái Minh trong thời gian qua.

