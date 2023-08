Xem nhanh 20h ngày 11.8: Giả mạo giấy tờ bệnh viện kêu gọi từ thiện | Nhóm côn đồ đại náo quán bar

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 11.8 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bắt tạm giam một nữ vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ

Chiều 11.8, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I) thuộc Văn phòng Chính phủ, về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3, điều 356 bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án "nhận hối lộ" xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên đối với bà Ngọc đều đã được thực thi, sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Nam sinh viên năm nhất làm chủ phòng gym

Dành nhiều tình yêu cho bộ môn thể hình, nên dù chỉ mới 21 tuổi, Võ Phúc Vinh đã gặt hái được nhiều thành tích, gần đây nhất là HCV giải thể hình dành cho nam - nữ trẻ vào hồi 7.2023 nhờ việc tập luyện kỷ luật và chuyên nghiệp. Nếu không chia sẻ, ít ai biết rằng chàng trai này vừa làm chủ một phòng tập thể hình vừa theo học đại học chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt.

Sinh viên năm nhất làm chủ phòng gym: Tuy ngược chiều, học và đam mê đều quan trọng

Từng là cậu bé mũm mĩm, chính việc tập luyện thể hình đã giúp Võ Phúc Vinh có định hướng rõ ràng và nhiều động lực phát triển bản thân hơn. Phúc Vinh cho biết không cảm thấy khó khăn trong việc phân bổ thời gian học tập, công việc và đam mê vì học đại học và theo đuổi sở thích, đôi khi ngược chiều, nhưng đều quan trọng như nhau.

