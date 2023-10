Xem nhanh 20h ngày 12.10: Bà Phương Hằng đòi bồi thường đến 500 tỉ đồng | Mặt bằng ‘vàng’ đường Lê Lợi ế ẩm

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 12.10 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ án Hàn Ni: Bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường đến 500 tỉ đồng

Ngày 12.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" đối với bị can Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, là luật sư, nhà báo) và bị can Trần Văn Sỹ (66 tuổi, luật sư).

Trước đó, tháng 7.2023, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án này, sau đó Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung như ghi lời khai ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng để làm rõ yêu cầu bồi thường thiệt hại; làm rõ nguyên nhân, động cơ, cách thức, công cụ, phương tiện, thời gian, địa điểm và diễn biến hành vi phạm tội của bị can Hàn Ni và Trần Văn Sỹ. ...

Kết luận điều tra bổ sung vụ Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ thể hiện, bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu bồi thường thiệt hại 300 - 500 tỉ đồng để sung vào công quỹ nhà nước do các đối tượng đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế Công ty cổ phần Đại Nam và gây mất uy tín Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Mặt bằng đường Lê Lợi ế ẩm, người dân xót xa 'vắng như thời Covid'

Nửa năm trước, con đường Lê Lợi ở quận 1 (TP.HCM) từng là tâm điểm chú ý của dư luận xoay quanh đề xuất lắp mái che dọc 2 bên đường.

Đó là chuyện “nóng” trên mạng xã hội, còn thực tế, suốt cả năm nay, tuyến đường từng vô cùng sôi động ở trung tâm thành phố này vẫn “nguội lạnh”, vắng vẻ khi 2 bên đường các căn nhà cửa đóng then cài.

Đường Lê Lợi tại quận 1 (TP.HCM) có chiều dài khoảng 300 mét và nối liền phố đi bộ Nguyễn Huệ với chợ Bến Thành. Hơn một năm trước, đường Lê Lợi được trải lại thảm nhựa, tháo bỏ rào chắn sau 8 năm thi công tuyến Metro số 1.

Việc tái lập mặt đường Lê Lợi được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, buôn bán và lưu thông của người dân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hàng chục mặt bằng trên đoạn đường này vẫn chưa tìm được khách thuê và đang bị bỏ trống.

