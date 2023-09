Bà Nguyễn Phương Hằng phải bồi thường cho bà Đặng Thị Hàn Ni bao nhiêu tiền?

Bị cáo sinh ra và lớn lên trong một gia đình có giáo dục. Bị cáo không bao giờ cãi cọ, gây gổ với ai hết. Nhưng do bị cáo bị tổn thương quá, bị cáo có những lời lẽ, cũng do bị cáo uống rượu, do bị cáo ức chế, một mình bị cáo phải chống chọi không biết bao nhiêu con người.

Nên bị cáo biết bị cáo sai, bị cáo xin lỗi các cấp chính quyền, và xin lỗi tất cả những người mà bị cáo đã vô tình hay cố ý đụng chạm.