Bản tin Xem nhanh 20h ngày 13.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bắt cựu Trưởng Công an thành phố Phú Quốc Lê Văn Mót

Trưa 13.4, một lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang xác nhận, sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đại tá Lê Văn Mót (58 tuổi, cựu Trưởng Công an TP.Phú Quốc, cựu Trưởng phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Kiên Giang) do liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP.Phú Quốc.

Xem nhanh 20h ngày 13.4: Bắt cựu Trưởng Công an Phú Quốc | Vật vã nghề "phơi mình” dưới nắng như lò lửa

Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã khám xét nơi ở của bị can Lê Văn Mót để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Bị can Lê Văn Mót bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan với vai trò đồng phạm trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra đầu năm 2022 tại TP.Phú Quốc.

Cuối năm 2017, ông Lê Văn Mót từ vị trí Trưởng phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ được điều động về làm Trưởng Công an TP.Phú Quốc.

Đến đầu năm 2023, Công an tỉnh Kiên Giang điều động ông Mót làm Trưởng phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ. Đến đầu năm 2024, ông Mót nghỉ hưu.

Vụ án đang được Công an tỉnh Kiên Giang điều tra xử lý.

Công nhân làm đường dưới nắng nóng kỷ lục: 'Làm 30 phút là đứng thở'

TP.HCM đang phải đối mặt với cái nóng gay gắt kỷ lục, với nhiệt độ đo được tại nhiều nơi lên tới hơn 40 độ C. Trên đường phố, hầu hết mọi người chạy xe trong trang phục bịt kín người, che đi cái nắng chói chang đang chiếu xuống đỉnh đầu. Thời tiết khắc nghiệt khiến ai cũng muốn ở trong nhà trốn nắng nhưng có những nghề không thể không ra đường. Một trong số đó là nghề… xây đường.

Công nhân làm đường dưới nắng nóng kỷ lục: ‘Làm 30 phút là đứng thở’

"Năm nay nói chung nắng làm anh em ai cũng vất vả, mệt hết á. Năm nay nắng hơn mọi năm. Dường như ra làm 30 phút 40 phút là thấy anh em đứng thở không rồi á. Nhưng mà do đặc thù công việc mình phải chịu thôi chứ cũng nói được sao giờ", anh Lê Thế Ứng, công nhân làm đường, chia sẻ.

Trên vai họ là nắng, trong tay họ là miếng cơm. Những người công nhân nhễ nhại mồ hôi dưới cái nắng như đổ lửa này phải ngâm mình làm việc vì sau lưng là cả một gia đình.

Trời nắng nóng gay gắt khiến công việc của những công nhân làm đường càng thêm vất vả VÕ HIẾU

Bụi bẩn bám đầy cơ thể, tiếng ồn ào của xe cộ qua lại hòa quyện với tiếng búa đập giữa trời trưa, tạo nên một bản giao hưởng của sự vất vả.

Chuỗi ngày nắng nóng ở TP.HCM, Nam bộ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc hay hạ nhiệt. Dự báo từ 2 - 3 ngày tới, nắng nóng gay gắt diện rộng tiếp tục diễn ra ở Đông Nam bộ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.