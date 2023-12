Xem nhanh 20h ngày 14.12: Xôn xao clip CSGT đạp ngã người đi xe máy | Bẫy lừa hóa đơn giả cực tinh vi

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 14.12 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bẫy lừa đặt hàng hỏa tốc và hóa đơn giả: Khi hội nhóm online tiếp tay cho lừa đảo

Giao hàng hỏa tốc là tính năng được nhiều sàn thương mại điện tử cho ra đời để phục vụ những khách hàng có nhu cầu cần hàng hóa gấp…

Bây giờ, tính năng này lại bị kẻ gian lợi dụng để chiếm đoạt hàng, và lừa tiền của các chủ shop.



Với "bài vở" được chuẩn bị kỹ càng, trong vai người mua hàng, những kẻ thực hiện hành vi lừa đảo dễ dàng qua mặt người bán hàng.

Ban đầu, những kẻ trong đường dây lừa đảo này sẽ đặt giao hàng hỏa tốc trên các sàn thương mại điện tử với những món hàng có giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Khi phía nhân viên giao hàng gọi điện xác nhận thì người đặt hàng lại không nghe máy. Ngay sau đó, những người này đặt một tài xế xe ôm công nghệ đến cửa hàng, đọc đúng tên và số điện thoại người nhận để lấy hàng rồi “lặn” mất tăm mà không thanh toán, đồng thời bấm hủy đơn trên ứng dụng mua hàng.

Kết quả là những món hàng có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng bỗng chốc "bốc hơi", người bán chờ dài cổ cũng không nhận được tiền thanh toán. Nhân viên tại một cửa hàng trên đường Trần Đình Xu (quận 1, TP.HCM) đã kể lại cho phóng viên Báo Thanh Niên về “trải nghiệm” lần đầu dính bẫy lừa này.

Bên cạnh bẫy lừa giao hàng hỏa tốc, nhiều chủ shop còn “sập bẫy” xuất hóa đơn điện tử giả và mất tiền triệu. Gần đây nhất là nhân viên của một siêu thị trên đường Calmette (quận 1, TP.HCM).

Camera ghi lại cảnh kẻ lừa đảo mang hàng ra khỏi cửa hàng Ảnh trích xuất từ camera

Theo lời kể của người bị hại, sau khi lừa thành công các nhân viên siêu thị, người này tiếp tục phối hợp cùng đồng bọn lừa một hộ kinh doanh gần đó số tiền gần 300.000 đồng.

Với thủ đoạn tinh vi, những kẻ lừa đảo đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ, điển hình như giả làm người giao hàng, giả làm giáo viên hay người mua hàng trực tiếp. Tiếp tay cho những hành vi lừa đảo này là các hội nhóm, tài khoản mạng xã hội công khai làm giả hóa đơn chuyển tiền của các ngân hàng, khiến không ít người mất tiền oan vì vội tin vào mắt mình.

Xác minh clip 1 CSGT TP.HCM đạp người đang đi xe máy ngã xuống đường

Ngày 14.12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài 22 giây ghi lại cảnh 1 CSGT điều khiển xe đặc chủng truy đuổi, dùng chân đạp 2 lần vào xe máy do nam thanh niên điều khiển. Hai cú đạp khiến xe máy của nam thanh niên mất thăng bằng, tông vào xe máy đi cùng chiều ngã ra đường. Clip khiến nhiều người quan tâm, ý kiến trái chiều.

CSGT dùng chân đạp lần 2 vào nam thanh niên





Liên quan đến việc này, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đang xác minh làm rõ sự việc. Được biết, đoạn đường Ba Tháng Hai qua Q.10 do Đội CSGT Bàn Cờ (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) tuần tra kiểm soát.

Theo clip, nam thanh niên có dấu hiệu vi phạm luật Giao thông đường bộ.

