Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 14.3: Xôn xao xe ôm công nghệ cưỡi ngựa vào cây xăng | Tháng 3 nắng nóng sớm và gay gắt hơn
Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
14/03/2026 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 14.3 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Clip xe ôm công nghệ cưỡi ngựa vào cây xăng ở TP.HCM: Sự thật là gì?; thời tiết tháng 3 nóng hơn, dự báo nắng nóng gay gắt đến sớm;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Thời tiết tháng 3 nóng hơn, dự báo nắng nóng gay gắt đến sớm

Dự báo thời tiết tháng 3 năm nay mưa ít, trời nóng hơn so với trung bình nhiều năm. Đặc biệt, nắng nóng năm nay được nhận định sẽ xảy ra nhiều hơn, gay gắt hơn so với năm 2025.

Đó là chia sẻ từ ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, với Thanh Niên khi cập nhật thông tin nhận định diễn biến thời tiết tháng 3 và xu hướng nắng nóng trong cả năm nay.

Thời tiết tháng 3 nóng hơn, dự báo nắng nóng gay gắt đến sớm

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, dự báo trong tháng 3, nhiệt độ toàn quốc cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C, đồng nghĩa tháng 3 năm nay sẽ nóng hơn mọi năm và dự báo lượng mưa có xu hướng thấp hơn.

Trong tháng 3, nước ta vẫn chịu tác động của các đợt không khí lạnh cường độ yếu. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh chủ yếu gây mưa rào và giông tại miền Bắc chứ không làm nhiệt độ giảm sâu. Còn ở phía nam, trong tháng 3 nắng nóng tiếp tục duy trì ở khu vực Đông Nam bộ.

Dự báo đến cuối tháng 3, nắng nóng có thể xuất hiện ở Tây Bắc bộ và vùng núi phía tây khu vực Bắc Trung bộ.

Sự thật clip xe ôm công nghệ cưỡi ngựa vào cây xăng ở TP.HCM gây sốt mạng

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ cưỡi ngựa vào cây xăng gần vòng xoay Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM), thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng.

Theo nội dung đoạn clip, người mặc áo xe ôm công nghệ cưỡi ngựa tiến vào một cây xăng gần vòng xoay Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), sau đó vòng ra đường. Chỉ sau 2 ngày đăng tải, đoạn clip đã thu hút gần 3 triệu lượt xem, gần 250.000 lượt thả tim, hàng ngàn bình luận và hơn 400.000 lượt chia sẻ.

Clip xe ôm công nghệ cưỡi ngựa vào cây xăng ở TP.HCM: Sự thật là gì?

Không chỉ dừng lại ở đó, tài khoản đăng tải còn chia sẻ thêm hình ảnh màn hình giống ứng dụng đặt xe công nghệ, kèm hình ảnh người cưỡi ngựa với dịch vụ tương tự, khiến nhiều người càng tò mò về tính xác thực của đoạn clip.

Trong phần bình luận, nhiều người bày tỏ thắc mắc không biết đây là clip thật hay được tạo bằng AI. Một số khác bình luận nửa đùa nửa thật, hỏi khách sẽ ngồi ở đâu, "1 kg chạy được mấy km". Cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là một cách làm nội dung để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Ngoài ra, một số người cho rằng đoạn clip có thể là hình ảnh cũ, tương tự vụ việc từng xảy ra khoảng 3 năm trước. Chi tiết mời quý vị theo dõi trong video.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.


Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 11.3: TP.HCM lắp đèn tín hiệu ở vòng xoay?| Xăng tăng, tài xế công nghệ nói gì?

Xem nhanh 20h ngày 11.3: TP.HCM lắp đèn tín hiệu ở vòng xoay?| Xăng tăng, tài xế công nghệ nói gì?

'Xem nhanh 20h' ngày 11.3 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Lắp đèn tín hiệu tại các vòng xoay ở TP.HCM: Người dân nói gì?; Giá xăng tăng, tài xế xe xăng công nghệ chật vật: 'Chạy 10km chỉ được 30.000 đồng':...

Xem nhanh 20h ngày 12.3: Kéo dài metro Bến Thành-Suối Tiên tới Long Thành | TP.HCM sẽ dỡ vòng xoay Điện Biên Phủ?

Xem nhanh 20h ngày 13.3: Nhìn lại 2 tuần xung đột Trung Đông | TP.HCM nắng gắt đến bao giờ?

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ xe ôm công nghệ cưỡi ngựa Cây xăng thời tiết nắng nóng tháng 3
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận