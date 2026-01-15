Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 15.1: Bà Phương Hằng vắng mặt, phiên tòa có ảnh hưởng? | Cơn bão đầu tiên năm 2026 xuất hiện gần Biển Đông
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 15.1: Bà Phương Hằng vắng mặt, phiên tòa có ảnh hưởng? | Cơn bão đầu tiên năm 2026 xuất hiện gần Biển Đông

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
15/01/2026 20:00 GMT+7

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đã mạnh lên thành bão Nokaen

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay 15.1, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 1 trong năm nay trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương) và có tên quốc tế là bão Nokaen.

Lúc 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão Nokaen ở vào khoảng 9,9 độ vĩ bắc; 128,9 độ kinh đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ và tiếp tục mạnh thêm. Sau đó, bão di chuyển chủ yếu hướng bắc, dọc theo khu vực vùng biển phía đông của Philippines.

Bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt tại tòa, có ảnh hưởng xét xử?

Ngày 16.1, TAND khu vực 7, TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", do có hành vi xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam).

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án triệu tập vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, Công ty CP Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu tỉnh Bình Dương (cũ) với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Ngoài ra, theo quyết định, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đều có luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại tòa.

Được biết bà Nguyễn Phương Hằng hiện đang sống ở nước ngoài nên nhiều bạn đọc thắc mắc: nếu bà Hằng vắng mặt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 16.1 thì có ảnh hưởng đến công tác xét xử? Mời quý vị theo dõi video.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 14.1: Nữ nhân viên xử trí nhanh khi tài xế xe buýt đột quỵ | Đề xuất '1 vợ 4 chồng' gây bão Thái Lan

Xem nhanh 20h ngày 14.1: Nữ nhân viên xử trí nhanh khi tài xế xe buýt đột quỵ | Đề xuất '1 vợ 4 chồng' gây bão Thái Lan

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau: Tài xế xe buýt đột quỵ khi đang lái xe, nhân viên phục vụ phản ứng nhanh; ứng viên thủ tướng Thái Lan gây bão với đề xuất '1 vợ 4 chồng';...

Xem nhanh 20h ngày 13.1: Truy nguồn thịt bệnh đưa vào Đồ hộp Hạ Long | Báo chí Hàn Quốc khen HLV Kim

Xem nhanh 20h ngày 12.1: Hộ kinh doanh gặp khó với tự khai thuế | Kinh hãi lò mì sợi ngâm hóa chất ở TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ Nguyễn Phương hằng vắng mặt xét xử bão Nokaen Biển Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận