Xem nhanh 20h ngày 15.1: Bà Phương Hằng vắng mặt, phiên tòa có ảnh hưởng? | Cơn bão đầu tiên năm 2026 xuất hiện gần Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đã mạnh lên thành bão Nokaen

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay 15.1, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 1 trong năm nay trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương) và có tên quốc tế là bão Nokaen.

Lúc 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão Nokaen ở vào khoảng 9,9 độ vĩ bắc; 128,9 độ kinh đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ và tiếp tục mạnh thêm. Sau đó, bão di chuyển chủ yếu hướng bắc, dọc theo khu vực vùng biển phía đông của Philippines.

Bà Nguyễn Phương Hằng vắng mặt tại tòa, có ảnh hưởng xét xử?

Ngày 16.1, TAND khu vực 7, TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", do có hành vi xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam).

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án triệu tập vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, Công ty CP Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu tỉnh Bình Dương (cũ) với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Ngoài ra, theo quyết định, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đều có luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại tòa.

Được biết bà Nguyễn Phương Hằng hiện đang sống ở nước ngoài nên nhiều bạn đọc thắc mắc: nếu bà Hằng vắng mặt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 16.1 thì có ảnh hưởng đến công tác xét xử? Mời quý vị theo dõi video.

