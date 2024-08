Xem nhanh 20h ngày 18.8: Tuyệt kỹ kỵ binh trên đường phố TP.HCM | Lý do trẻ mắc sởi tăng đột biến

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 18.8 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Tuyệt kỹ kỵ binh trên đường phố TP.HCM

Sáng 18.8, rất đông người dân và du khách được mãn nhãn với màn trình diễn võ thuật, nhạc kèn Công an nhân dân và các bài huấn luyện ngựa đỉnh cao như nhảy vượt rào, phi nước đại, nhảy qua vòng lửa của đội cảnh sát cơ động kỵ binh.

Tiếp nối chương trình mừng lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024), 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2024) và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2024), chúc mừng Công an TP.HCM vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, sáng 18.8, tại tuyến đường Lê Lợi (Q.1, TP.HCM), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chủ trì, phối hợp Công an TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao... tổ chức chương trình biểu diễn võ thuật, nhạc kèn Công an nhân dân và diễu hành kỵ binh trên đường phố.

Màn trình diễn với những kỹ thuật khó, có độ nguy hiểm cao, yêu cầu những chiến sĩ kỵ binh cần phải có bản lĩnh vững vàng, quyết tâm cao, trải qua quá trình luyện tập công phu, sử dụng kỹ thuật điêu luyện, chính xác để điều khiển ngựa nghiệp vụ đảm bảo an toàn, hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao ẢNH: NHẬT THỊNH

Số ca sởi ở TP.HCM tăng hơn 100 lần so với cùng kỳ 2023

Các chuyên gia cũng cảnh báo năm 2024 là năm có nguy cơ bùng phát dịch sởi theo chu kỳ 3-5 năm. Trong 2 chu kỳ gần nhất là năm 2019 và năm 2014, cả nước đều ghi nhận số ca mắc sởi tăng cao, riêng năm 2014 có trên 110 trẻ tử vong vì dịch bệnh này. TP.HCM đã ghi nhận 116 ca dương tính Số ca sởi ở TP.HCM tăng hơn 100 lần so với cùng kỳ 2023 Theo BS. Trương Hữu Khanh (chuyên gia dịch tễ học, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I) nguyên nhân khiến bệnh sởi bùng phát là do “lỗ hổng vắc xin”. Trong suốt thời gian xảy ra dịch Covid-19 trẻ đã không được tiêm đầy đủ vắc xin sởi. Virus sởi chủ yếu tấn công vào nhóm trẻ chưa được chủng ngừa vắc xin hoặc đã tiêm phòng nhưng không đủ liều, từ đó lây lan cho các nhóm đối tượng có hệ miễn dịch kém khác. Lo dịch sởi, nhiều phụ huynh xin nghỉ làm để đưa trẻ đi tiêm ngừa CHIÊU NGÔ Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), tỉ lệ tiêm vắc xin sởi mũi 2 cho trẻ sinh năm 2019-2022 đều chưa đạt 95%. Các quận huyện có 4 năm liên tiếp không đạt tỉ lệ 95% gồm các quận 5, 8, 11, 12, Tân Phú; các huyện Củ Chi, Bình Chánh và thành phố Thủ Đức.

