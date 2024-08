Xem nhanh 20h ngày 17.8: Công an TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 17.8 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Công an TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Sáng 17.8, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024), 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2024) và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2024), Công an TP.HCM vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới do Nhà nước trao tặng.

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương; thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Công an, các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.HCM, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TP.HCM NHẬT THỊNH

Công an TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bằng tình cảm cá nhân đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những thành tích, kết quả mà TP.HCM, lực lượng Công an TP.HCM đã đạt được trong thực hiện di chúc của Bác Hồ; chúc mừng 79 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và Công an TP.HCM đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

TP.HCM áp dụng công nghệ, nâng cao nguồn lực để giảm quá tải cho các bệnh viện

Sở Y tế TP.HCM tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ngay từ khâu tiếp nhận, khám chữa bệnh đến khi xuất viện để để giảm tình trạng quá tải và giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh.

TP.HCM làm gì để giảm quá tải cho các bệnh viện?

Về giải pháp bền vững, ngành y tế thành phố xây dựng, phát triển mạng lưới phòng chống ung thư vùng; chú trọng phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao từ y tế cơ sở đến y tế chuyên sâu qua các đề án như “Hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực y tế của TP.HCM giai đoạn từ nay đến 2035 và những năm tiếp theo”, “Củng cố và nâng cao năng lực y tế huyện Cần Giờ từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” hay “Chính sách đặc thù phát triển cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tại TP.HCM”.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM cũng thông tin thêm trong năm nay, TP.HCM sẽ đưa 3 bệnh viện cửa ngõ đi vào hoạt động và sơ kết 1 năm triển khai Đề án nâng cao năng lực Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (tức HCDC), hướng đến phục vụ người dân tốt hơn.

