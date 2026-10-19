Xem nhanh 20h ngày 19.10: 'Lá dừa nước' ngàn tỉ đã cập bến Bạch Đằng | Cập nhật phòng bệnh não mô cầu ở TP.HCM

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

'Lá dừa nước' ngàn tỉ đã cập bến Bạch Đằng, chờ đón người dân TP.HCM

Đoàn tàu lai dắt nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn qua sông Sài Gòn về đến khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội lúc 15 giờ 5 phút và cập Bến Bạch Đằng lúc 15 giờ 50 phút.

Hình ảnh sà lan chở nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn di chuyển trên sông Sài Gòn thu hút sự chú ý của người dân ven sông. Khối kết cấu đồ sộ nằm trên sà lan, được các tàu kéo và tàu lai dắt hỗ trợ di chuyển, tạo nên hình ảnh đặc biệt trên hành trình hướng về trung tâm TP.HCM.

Xem nhanh 20h ngày 19.10: 'Lá dừa nước' ngàn tỉ đã cập bến Bạch Đằng | Cập nhật phòng não mô cầu ở TP.HCM

Nhiều người đứng dọc hai bên bờ, hướng máy ảnh và điện thoại về phía đoàn phương tiện để ghi lại khoảnh khắc. Với những người thường xuyên sinh sống, đi lại ven sông, việc chứng kiến cấu kiện cầu có hình dáng lá dừa nước được vận chuyển qua khu vực là một hình ảnh đáng chú ý.

4 ca mắc não mô cầu ở TP.HCM, 2.031 người được cấp kháng sinh dự phòng

Sáng 19.10, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cùng đoàn công tác làm việc trực tiếp tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước sau khi xuất hiện chùm ca bệnh do não mô cầu khiến 4 học sinh mắc, trong đó 1 em tử vong.

TP.HCM ghi nhận 4 ca mắc não mô cầu, hơn 2.000 người được uống kháng sinh dự phòng

Tham dự buổi làm việc có đại diện UBND xã Hiệp Phước, Sở Giáo dục và Đào tạo, Viện Pasteur TP.HCM, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) và Trạm y tế xã Hiệp Phước. Nội dung trọng tâm là kiểm tra, đánh giá các biện pháp kiểm soát chùm ca bệnh và củng cố niềm tin cho cộng đồng.

Từ năm 2027, chi trả chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua VNeID

Theo kế hoạch, BHXH Việt Nam sẽ kết nối, trao đổi dữ liệu với hệ thống định danh điện tử để quản lý thông tin người hưởng, giải quyết chế độ và tổ chức chi trả. Việc này nhằm tạo thuận lợi cho người dân nhận trợ cấp, đồng thời thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong tháng 10.2026, BHXH Việt Nam xây dựng hướng dẫn nghiệp vụ và phương án kết nối, tích hợp dữ liệu. Tháng 11 - 12.2026, các đơn vị liên quan hoàn thiện hướng dẫn, kết nối hệ thống. Từ năm 2027, việc chi trả qua tài khoản hưởng an sinh xã hội sẽ được thực hiện theo quy định và lộ trình triển khai.

BHXH Việt Nam yêu cầu quá trình thực hiện phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và thống nhất thông tin của người hưởng, người được ủy quyền nhận chế độ.

Từ năm 2027, người dân có thể nhận tiền bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua VNeID

Việc triển khai không được làm gián đoạn quá trình giải quyết, chi trả chế độ. Những người chưa đủ điều kiện nhận tiền qua tài khoản hưởng an sinh xã hội vẫn được chi trả bằng phương thức phù hợp theo quy định, bảo đảm đầy đủ quyền lợi.

Chợ hoa TP.HCM trước thềm 20.10: Người bán chật vật vì nắng mưa thất thường

Sáng 19.10.2026, không khí mua bán tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài, TP.HCM) nhộn nhịp hơn khi ngày Phụ nữ Việt Nam đang đến gần. Nhiều người tìm đến các sạp hoa và cửa hàng lân cận để lựa chọn những bó hoa, giỏ hoa làm quà tặng người thân, bạn bè và đối tác.

Thế nhưng, không khí nhộn nhịp chưa hẳn đã đi cùng sức mua như mong đợi. Tại một điểm bán hoa ven đường Hùng Vương (phường Vườn Lài), tiểu thương cho biết lượng hoa bán ra trong sáng 19.10 vẫn còn khá chậm so với những đợt trước.

Chợ hoa TP.HCM trước thềm 20.10: Người bán chật vật vì nắng mưa thất thường

Việc buôn bán còn thêm phần vất vả khi thời tiết những ngày gần đây liên tục thay đổi thất thường. Sáng nắng, chiều mưa, người bán hoa ven đường vừa phải trông chừng khách, vừa lo che chắn để hoa không bị héo.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.