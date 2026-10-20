Xem nhanh 20h ngày 20.10: Nhiều tài xế nồng độ cồn kịch khung vẫn chở khách | Mất mẹ sớm, nữ giảng viên lập học bổng ý nghĩa

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Nhiều tài xế công nghệ ở TP.HCM vi phạm nồng độ cồn kịch khung vẫn chở khách

Ngày 20.10, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết Đội CSGT Bàn Cờ vừa phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tài xế công nghệ vi phạm nồng độ cồn kịch khung.

Theo đó, CSGT đã lập biên bản nhiều trường hợp tài xế xe công nghệ vi phạm nồng độ cồn kịch khung vẫn mở ứng dụng để nhận chuyến, đón khách, thậm chí điều khiển phương tiện chở hành khách trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn.

Với mức vi phạm nồng độ cồn này, tài xế công nghệ điều khiển xe máy bị phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Nhiều tài xế công nghệ ở TP.HCM vi phạm nồng độ cồn kịch khung vẫn chở khách

Mình hết cơ hội chăm mẹ rồi…', nữ giảng viên lập học bổng giúp những người con khác

Không có quỹ lớn đứng phía sau, chị Trương Hoàng Tố Nga dùng tiền lương của mình lập học bổng 'Nắm tay mẹ', hỗ trợ những sinh viên có mẹ bệnh nặng. Từng được mọi người giúp đỡ khi mẹ mắc ung thư, chị muốn làm điều tương tự cho những người con đang chật vật chăm mẹ, để các bạn biết rằng mình không phải xoay xở một mình.

'Mình hết cơ hội chăm mẹ rồi…', nữ giảng viên lập học bổng giúp những người con khác

Tháng 7.2023, mẹ chị Nga mắc ung thư. Là giảng viên đại học, chị có thu nhập ổn định, nhưng những khoản chi phí điều trị bất ngờ khiến hai mẹ con đối mặt với không ít áp lực.

Chị chưa kịp mở lời nhờ giúp đỡ thì bạn bè, đồng nghiệp tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, đã chủ động chung tay. Người góp tiền, người cho chị ở nhờ gần bệnh viện, người mang thức ăn, nước uống đến.

Những sự giúp đỡ ấy đã ở bên chị trong quãng thời gian khó khăn nhất.

"Tôi cảm giác mình mang ơn quá nhiều người. Bây giờ thu nhập ổn hơn, nhưng tôi cũng không thể hỏi lại từng người ngày xưa đã góp bao nhiêu để gửi trả. Tôi nghĩ mình sẽ trả ơn theo một cách khác", chị Nga chia sẻ.

Cách trả ơn của chị là giúp những bạn sinh viên đang trải qua hoàn cảnh tương tự: vừa học tập, vừa lo chi phí điều trị, vừa thấp thỏm trước tình trạng sức khỏe của mẹ.

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