Xem nhanh 20h ngày 20.9: Giải mã đám mây phượng hoàng ở Sa Pa | Chủ đầu tư trì hoãn bàn giao quỹ bảo trì

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 20.9 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cư dân New Sài Gòn lo lắng các hạng mục xuống cấp: Ban quản trị nói gì?

Tại buổi họp báo KT-XH định kỳ của TP.HCM, vấn đề chiếm dụng phí bảo trì chung cư lại tiếp tục được PV đặt ra. Đơn cử như khu căn hộ New Sài Gòn (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) bị chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hoàng Nguyên không bàn giao quỹ bảo trì chung cư. Từ tháng 10.2019, UBND TP.HCM ban hành quyết định cưỡng chế thi hành biện pháp khắc phục hậu quả nhưng đến nay chủ đầu tư không chấp hành.

Ông Nguyễn Văn Học, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị H.Nhà Bè, cho biết sau khi UBND TP.HCM ban hành quyết định cưỡng chế, huyện đã làm việc với chủ đầu tư, đề nghị tự nguyện chấp hành nhưng Công ty Hoàng Nguyên không đến. Hiện công ty này có thiện chí bàn giao quỹ bảo trì nhưng đang viện một số lý do để trì hoãn như khó khăn về tài chính, chưa thỏa thuận được với ban quản trị về sử dụng diện tích tầng hầm. Ngoài ra, nội bộ ban quản trị chung cư New Sài Gòn cũng có tranh chấp, mâu thuẫn dẫn đến bất ổn, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an ninh trật tự, 5 thành viên ban quản trị nộp đơn từ nhiệm.

Tiêm thêm 1 mũi sởi có sao không?

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, trong tuần 37 (từ ngày 9 - 15.9), TP.HCM có 308 điểm tiêm chủng, trong đó có 232 điểm tiêm tại các trường mầm non và tiểu học. Trung bình mỗi ngày có khoảng 4.400 liều vắc xin sởi được tiêm cho trẻ.



Tiến độ chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ 1 - 10 tuổi ở các quận, huyện ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM

Việc tổ chức tiêm chủng tại trường học đã tạo điều kiện thuận tiện cho các bậc phụ huynh đưa con đi tiêm vắc xin nên đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía phụ huynh.





Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, từ ngày 16.9, bên cạnh việc triển khai các điểm tiêm tại trường học, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo mở rộng thêm nhiều điểm tiêm tại các cơ sở tiêm chủng tư nhân vào tất cả các ngày trong tuần để tăng khả năng người dân tiếp cận với chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống dịch sởi. Sau 2 ngày triển khai (ngày 16 và 17.9), các cơ sở tiêm chủng dịch vụ tư nhân đã đóng góp cho chiến dịch 491 mũi tiêm vắc xin sởi.

