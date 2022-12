Xem nhanh 20H ngày 21.12: Chiêu trò vòi hối lộ của nữ chấp hành viên | Cựu lãnh đạo Đồng Nai hầu tòa

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Bị cáo Lê Tùng Vân xin tạm hoãn thi hành án tù. Nữ tướng Alibaba rơi nước mắt: “Bị cáo phải đánh đổi danh dự, tuổi trẻ và sự nghiệp”. Giám đốc Công an Hà Nội nói về thông tin "hơn 4.000 công an xin ra khỏi ngành". Vạch trần thủ đoạn trong vụ án 9 trung tâm đăng kiểm. Xôn xao vụ pa nô in hình cờ Trung Quốc tại Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội…Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 20.12 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.