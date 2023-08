Xem nhanh 20h ngày 21.8: Sự thật chất lượng kit test Việt Á | Hoảng hồn 'chợ' thuốc kích dục tràn lan

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 21.8 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

TAND TP.HCM thụ lý vụ án Nguyễn Phương Hằng

Chiều 21.8, Chánh văn phòng TAND TP.HCM Phạm Ngọc Duy thông tin TAND TP.HCM đã thụ lý vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm, do Viện KSND TP.HCM chuyển qua.

Bị can Nguyễn Phương Hằng và bị can Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM) vẫn đang bị tạm giam.

Ma trận thuốc kích dục bán tràn lan trên mạng

Công khai tin nhắn liên quan đến chuyện phòng the của khách hàng để tâng bốc công dụng sản phẩm. Chiêu quảng cáo này không mới nhưng hiệu quả bởi nó đánh thẳng vào sự nhẹ dạ, cả tin của khách hàng.

Chỉ với vài cú click chuột là thấy cả “ma trận” thuốc kích dục được rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Từ thuốc uống dạng viên nén và dạng nước, đến kẹo cao su kích dục hay nước hoa kích dục, với giá thành dao động từ vài trăm ngàn đến hàng chục triệu đồng.

Thuốc kích dục bán tràn lan trên mạng: Tiếp tay cho xâm hại, bạo lực tình dục

Điều đáng nói là có cả thuốc kích dục dành cho nữ, được rao bán với nội dung cổ xúy cho những hành vi vi phạm pháp luật.

Thú chơi âm thanh hoài cổ với ampli đèn

Là người tiên phong thú chơi này tại TP.HCM, anh Tuấn Anh cùng những cộng sự đã chế tạo nên nhiều chiếc ampli đèn độc đáo. Anh đã có hơn 20 năm gắn bó với thú chơi âm thanh hoài cổ này.

Nghe 'dân chơi' bày cách chế ampli đèn cổ, kinh nghiệm từ hai thập kỷ đam mê

Khác với những dòng ampli khuếch đại khác trên thị trường, ampli đèn còn là khái niệm khá mới mẻ, thường được những người mê âm thanh cổ điển ưa chuộng.

Ampli đèn là một loại ampli được thiết kế để sử dụng với các loại loa đèn, hay loa có đèn led. Thông thường, ampli đèn sử dụng ống kính và bóng đèn để tạo ra âm thanh đặc biệt, mang đến cho người nghe trải nghiệm âm nhạc khác biệt.

