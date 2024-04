Xem nhanh 20h ngày 23.4: Lo ngại về kênh đào Phù Nam - Techo | ‘Chống khát’ cho thú rừng mùa khô hạn

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 23.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất Dự án kênh đào Phù Nam - Techo của Campuchia nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy ban sông Mê Kông quốc tế...

Theo báo cáo đưa ra, mặc dù dự án thuộc diện "thông báo" nhưng do kênh đào sử dụng trực tiếp nguồn nước của sông Bassac (sông Hậu tại Việt Nam, là phân lưu chính của sông Mê Kông) nên đã gây ra nhiều mối quan ngại của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học và cộng đồng địa phương về tác động xuyên biên giới của dự án này.

Dự án giao thông thủy Phù Nam - Techo là một dự án xây dựng kênh đào nối sông Mê Kông với biển ở Campuchia. Dự án này được chính phủ Campuchia khởi xướng vào năm 2022 với mục tiêu giảm sự phụ thuộc của Campuchia vào tuyến sông Cửu Long đi qua lãnh thổ Việt Nam (hiện 1 năm tổng lượng hàng hóa qua các tuyến giao thông thủy của Campuchia và Việt Nam khoảng 20 triệu tấn/năm).

Tuyến giao thông thủy dự kiến ở Campuchia có tổng chiều dài khoảng 180 km, được chia làm ba đoạn: Đoạn 1 kênh nối sông Mê Kông và Bassac dài khoảng 10 km, đoạn 2 là sông Bassac dài khoảng 55 km, đoạn 3 kênh nối sông Bassac ra biển dài khoảng 125 km. Trên tuyến có 3 cống âu.

Sau 1 ngày trì hoãn, sáng nay (23.4), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM - chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đã làm việc trực tiếp với Tập đoàn Thuận An về khả năng đảm bảo tiến độ dự án.

Công ty CP Tập đoàn Thuận An tham gia thi công 2 gói thầu dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với giá trị hơn 130 tỉ đồng T.N

Theo báo cáo của Công ty CP Tập đoàn Thuận An tại cuộc họp, đến nay dù gần hết nửa thời gian thực hiện hợp đồng nhưng khối lượng thi công của Tập đoàn Thuận An tại gói thầu XL-05 chỉ đạt 2,87% và gói thầu XL-06 đạt 4,29%. Dù vậy, phía Thuận An vẫn cam kết tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục của gói thầu XL- 05, gói thầu XL-06 thuộc phạm vi nhà thầu đảm nhận.

Cụ thể, nhà thầu sẽ bố trí nhân sự Ban chỉ huy công trường, đội thi công gồm 1 chỉ huy trưởng, 2 cán bộ kỹ thuật, 2 đội thi công trên mỗi gói thầu... để triển khai thi công trước 27.4. Đồng thời, tập kết thiết bị thi công (ít nhất 4 máy đào, 4 máy ủi, 4 xe ô tô, 2 máy lu...) và trình chủ đầu tư đầy đủ hồ sơ pháp lý của thiết bị. Song song, trình đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư xem xét chấp thuận về hồ sơ pháp lý của nguồn vật liệu cát san lấp; tập kết vật tư, vật liệu như ống cống bê tông ly tâm, sắt thép... về công trường trước 30.4.