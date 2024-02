Xem nhanh 20h ngày 26.2: Ông Trịnh Văn Quyết dùng tiền chiếm đoạt để sửa biệt thự | Ai cần đổi thẻ căn cước?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 26.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Lừa đảo ngàn tỉ đồng, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết dùng tiền vào việc gì?

Tại bản kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ rõ đường đi của số tiền hơn 723 tỉ đồng mà cựu Chủ tịch FLC cùng đồng phạm thu lợi bất chính từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Trong đó, các bị can sử dụng hơn 122 tỉ đồng để mua cổ phần của 3 công ty thuộc hệ sinh thái FLC (gồm 83,7 tỉ đồng mua cổ phần của Công ty CP Hàng không Tre Việt; 29,3 tỉ đồng vào Công ty Newland Holdings để mua cổ phần Công ty CP FLC Travel; hơn 9 tỉ đồng vào Công ty CP Nông dược HAI để mua cổ phần của Công ty CP Nông dược HAI).

Các bị can cũng chuyển 36,7 tỉ đồng vào tài khoản của vợ và em gái bị can Trịnh Văn Quyết để sử dụng. Trong đó, chuyển vào tài khoản bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ bị can Quyết) 35,95 tỉ đồng; Trịnh Thị Minh Huế (em gái bị can Quyết) hơn 770 triệu đồng.

Ngoài ra, các bị can còn chuyển hơn 73,6 tỉ đồng vào tài khoản của một người tên Tống Xuân Vương, để trả nợ cho cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.

Đáng chú ý, trong tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc thao túng các mã cổ phiếu, có hơn 7,7 tỉ đồng được sử dụng để sửa chữa căn biệt thự tại khu đô thị Mỹ Đình (Hà Nội) đứng tên vợ chồng bị can Trịnh Văn Quyết.

Số tiền hơn 482 tỉ đồng còn lại tiếp tục được lưu giữ trong các tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng để thực hiện hành vi mua, bán chứng khoán.

Cụ bà 103 tuổi từ Nghệ An ra Hưng Yên thắp nhang ngày giỗ mẹ

Dù lưng đã còng và chân đi không vững nhưng cụ bà 103 tuổi này vẫn lặn lội đường xa về quê để thắp nhang và thăm mộ cha mẹ.

Cụ bà trong video đang được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội là cụ Phạm Thị Dịu (103 tuổi, ở Nghệ An). Chia sẻ với Báo Thanh Niên, chị Nguyễn Hương Mai (31 tuổi), cháu nội của cụ cho biết, bà đã cùng con cháu từ Nghệ An ra Hưng Yên để thắp nhang cho tổ tiên, cha mẹ.

Suốt nhiều năm qua cụ luôn ấp ủ tâm nguyện một ngày được về thăm mộ cha mẹ. Con cháu xúc động và sẵn sàng giúp cụ hoàn thành ước mơ đó.

Chị Mai nhận xét, bà nội là người không hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Tuy nhiên, hôm đó cụ đã không giấu được niềm vui cũng như nỗi buồn xen kẽ. Cụ đi cùng 7 người con và 2 người cháu nhưng trên xe không lúc nào khiến mọi người phải lo lắng.

Ông nội mất khi chị Mai vừa tròn 5 tháng. Gần 31 năm qua, cụ Dịu thay chồng dồn hết tình thương cho con cháu. Cụ có 7 người con (4 gái, 3 trai). Cụ sống trên đất nhà thờ tự còn con cháu sống gần đó, ngày ngày lo cơm nước cho cụ. Dù đã ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng chưa lần nào cụ phiền đến con cháu trong việc tắm rửa, giặt giũ.

