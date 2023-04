Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 26.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Viện kiểm sát đề nghị toà xét xử Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Ngày 26.4, Viện KSND TP.HCM hoàn tất cáo trạng, truy tố ra trước TAND TP.HCM, đề nghị xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) và 4 đồng phạm về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", xảy ra tại TP.HCM và Bình Dương.

Viện kiểm sát đề nghị toà xét xử Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 3.2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân, gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm các cá nhân trên.

Bên cạnh đó, 3 bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân dù không có mâu thuẫn với những cá nhân trên, nhưng do là nhân viên và hưởng lương của Nguyễn Phương Hằng nên liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng.

Xem nhanh 20h ngày 26.4: Viện kiểm sát đề nghị tòa xét xử bà Phương Hằng | Rác đầy đường ray TP.HCM

Quang cảnh trái ngược ở đường tàu TP.HCM: bên đầy hoa, bên ngập rác

Những hàng hoa huỳnh liên khoe sắc vàng rực cả một góc trời tạo nên bầu khung cảnh trong lành và thơ mộng cho tuyến đường sắt nội ô TP.HCM, đoạn từ nút giao với đường Trường Sa đến đường Lê Văn Sỹ.

Đây là một phần trong kế hoạch biến đường tàu độc đạo thành đường hoa dài nhất Việt Nam của Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn, nhằm xây dựng thương hiệu đường sắt thân thiện thu hút khách du lịch.

1 đường tàu 2 số phận: thơ mộng với hoa nhưng bàng hoàng với rác

Tuy nhiên, cách đó chưa đầy 200 mét là khung cảnh hoàn toàn trái ngược, khi các đoàn tàu xuất phát và trở về ga Sài Gòn phải lăn bánh qua một bãi rác lộ thiên ngay nút giao với đường Đỗ Thị Lời (thuộc phường 11, quận 3).

Rác thải bủa vây đường ray tạo nên khung cảnh nhếch nhác và mùi hôi khó chịu. Chai lọ, gối nệm hay thậm chí là kính vỡ nằm rải rác khắp nơi như thế này, mặc cho bảng báo “cấm đổ rác” xuất hiện dày đặc.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.