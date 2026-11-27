Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM siết chặt an toàn khí gas, xử lý hàng trăm bình gas mini không bảo đảm

Công an TP.HCM đang đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh và thu gom xử lý hàng loạt bình gas mini không bảo đảm an toàn, nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy nổ trước bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn khí gas nghiêm trọng.

Sáng ngày 27.11.2026, lực lượng chức năng TP.HCM triển khai loạt các biện pháp kiểm tra, xử lý nhằm siết chặt an PCCC đối với hoạt động kinh doanh khí gas và sử dụng bình gas mini.

Xem nhanh 20h ngày 27.11: TP.HCM siết chặt gas mini nguy hiểm | Nam bộ có cao điểm mưa trái mùa

Chia sẻ về cách nhận biết bình gas mini an toàn, thiếu úy Dương Tấn Lộc, cán bộ Cảnh sát trật tự Công an xã Đông Thạnh khuyến cáo người dân chỉ nên sử dụng bình gas mới 100%, còn nguyên tem nhãn, không gỉ sét, móp méo và rõ ràng hạn sử dụng. Thiếu úy Lộc nhấn mạnh: các bình gas mini cũ đã qua sử dụng nhiều lần thường bị sơn lại để che giấu hạn sử dụng, vỏ bình mỏng, van dễ hở, không bảo đảm, dễ gặp sự cố.

Động thái quyết liệt của lực lượng chức năng TP.HCM diễn ra trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ nổ khí gas đặc biệt nghiêm trọng gần đây tại TP.HCM và Hà Nội, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Thực hiện Công điện số 75 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC, đặc biệt khi nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống tăng cao dịp cận tết Nguyên đán, công an các địa phương đang tiếp tục siết chặt quản lý nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Đầu bếp Thụy Điển mê đồ ăn Việt: Về nước vẫn tìm nhà hàng Việt để ăn cho đỡ nhớ

“Tôi nghĩ đồ ăn Việt Nam là một trong những nền ẩm thực ngon nhất”, anh Marcus Stobias, đầu bếp người Thụy Điển hiện làm việc tại Đại sứ quán Thụy Điển ở Hà Lan, chia sẻ khi có dịp thưởng thức các món ăn tại Việt Nam.

Điều khiến anh Marcus ấn tượng không chỉ là hương vị mà còn là độ tươi ngon của nguyên liệu và sự đa dạng trong cách chế biến. Từ thịt, hải sản, nem cuốn đến các món chay, mỗi lựa chọn đều mang đến một trải nghiệm riêng.

Đầu bếp Thụy Điển mê đồ ăn Việt: Về nước vẫn tìm nhà hàng Việt để ăn cho đỡ nhớ

Mỗi ngày, anh Marcus thường ăn ít nhất một ổ bánh mì. Phở cũng là món anh yêu thích, dù đôi khi vẫn còn bối rối với cách phát âm tên món ăn này. Tình cảm dành cho ẩm thực Việt không dừng lại trong những ngày anh lưu trú tại Việt Nam. Ngay cả khi trở về Hà Lan, anh và đồng nghiệp vẫn thỉnh thoảng tìm đến nhà hàng Việt để thưởng thức những món ăn quen thuộc.

Không riêng anh Marcus, nhiều du khách quốc tế cũng nhanh chóng tìm được món ăn yêu thích của mình khi đến Việt Nam. Có người mê bò kho ăn cùng bánh mì, người thích bánh cuốn, bánh xèo, người lại không thể thiếu một phần xôi gà mỗi lần quay trở lại.

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