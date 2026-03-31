Xem nhanh 20h ngày 31.3: Phản ánh lên VNeID vi phạm giao thông ra sao | TP.HCM nâng trần thu nhập mua NOXH

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Giải nhất cuộc thi nghiên cứu KHKT quốc gia: Bộ GD-ĐT vào cuộc, Viện Hóa học bác tin đồn

Hôm qua 30.3, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH-CN VN đăng tải trên trang điện tử của mình thông báo tiêu đề "Cần sớm làm rõ thông tin liên quan dự án đạt giải nhất cuộc thi nghiên cứu KHKT (gọi tắt: cuộc thi KHKT) quốc gia năm học 2025 - 2026". Trong thông báo, Viện Hóa học khẳng định cán bộ của mình không liên quan tới dự án giải nhất KHKT quốc gia của nhóm học sinh Ninh Bình và đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc, bảo vệ danh dự nhà khoa học.

Nguồn cơn của thông báo này bắt đầu từ những lùm xùm quanh dự án của 2 học sinh (HS) Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) được giải nhất cấp quốc gia cuộc thi KHKT năm học 2025 - 2026 (do Bộ GD-ĐT tổ chức). Dự án có tên "Phát triển vật liệu polyurethane composite đa chức năng chống cháy, cách nhiệt, kháng vi sinh hướng tới ứng dụng trong xây dựng và đời sống". Dư luận giới khoa học bắt đầu dậy sóng khi trên nhóm Liêm chính khoa học xuất hiện loạt bài nghi ngờ dự án của 2 HS Ninh Bình vi phạm liêm chính khoa học.

Tin vui cho người dân TP.HCM mua nhà ở xã hội

Từ ngày 1.4, TP.HCM nâng trần thu nhập lên 25 triệu đồng mỗi tháng thay vì 20 triệu được mua nhà ở xã hội. Quy định này giúp mở rộng đáng kể nhóm đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Theo đó, trong quyết định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội các đối tượng áp dụng gồm: người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến chính sách về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Quy định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn TP như sau:

Hệ số điều chỉnh mức thu nhập trên địa bàn TP.HCM là 1,25 để xác định ngưỡng thu nhập tối đa.

Trong đó, trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

