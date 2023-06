Xem nhanh 20h ngày 3.6: Gia hạn đăng kiểm online vẫn ‘ùn tắc’ | Đốt phòng trọ bạn gái vì ghen tuông

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 3.6 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Nghi án phóng hỏa phòng trọ do ghen tuông khiến 7 người bỏng nặng

Sáng 3.6.2023, các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế của Bệnh viện Bà Rịa (tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang nỗ lực cấp cứu cho 7 bệnh nhân bị bỏng toàn thân được chuyển đến từ huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Một lãnh đạo Bệnh viện Bà Rịa cho biết để tiếp nhận các trường hợp bỏng này, bệnh viện đã huy động hàng chục y bác sĩ, điều dưỡng tập trung ở Khoa Cấp cứu trước đó. Nhận định ban đầu của các bác sĩ, các nạn nhân bị bỏng toàn thân rất nặng.

Sau khi cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân, Bệnh viện Bà Rịa đã huy động xe cứu thương chuyển tất cả các bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, 7 nạn nhân bị bỏng trong vụ cháy nhà trọ ở ở xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai. Trong số các nạn nhân, có nhiều người là người thân, họ hàng cùng nhau thuê nhà trọ để sinh sống.

Sáng sớm 3.6, khi các nạn nhân đang ngủ trong phòng trọ thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một lãnh đạo Công an huyện Long Thành (tại tỉnh Đồng Nai) cho biết đây có thể là một vụ phóng hỏa. Nghi can là một nam thanh niên, nhiều khả năng do ghen tuông nên phóng hỏa. Người này cũng bị thương trong vụ cháy.

Hướng dẫn đăng ký tự động gia hạn đăng kiểm

Sau nhiều tháng tắc nghẽn tại các trung tâm đăng kiểm khiến tài xế xếp hàng dài, chờ đợi vật vã nhiều ngày trời để kiểm định xe thì từ hôm nay 3.6.2023, việc đăng ký online gia hạn đăng kiểm với xe ô tô cá nhân 9 chỗ được cánh tài xế mong chờ bắt đầu có hiệu lực. Cứ tưởng sẽ thoát cảnh ùn tắc thì nhiều tài xế vẫn té ngửa khi thấy đăng ký online vẫn tắc như thường.

Sáng nay, nhiều người dùng truy cập vào website của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì gặp tình trạng hệ thống quá tải, không thao tác được. Tuy nhiên, tình trạng này có thể chỉ là do ngày đầu tiên có quá nhiều người truy cập. Cục đăng kiểm Việt Nam đã có hướng dẫn để các tài xế đăng ký dễ dàng hơn và tránh tình trạng quá tải, mời quý vị cùng theo dõi.

