Xem nhanh 20h ngày 2.6: Thảm kịch vì mở máy lạnh ô tô tránh nóng | Hoa hậu Thùy Tiên tiếp tục bị kiện

3 cha con ngủ trong ô tô vì cúp điện: Con gái lớn tử vong, 2 người bất tỉnh

Ngày 2.6.2023, thông tin từ Công an huyện An Lão (tại thành phố Hải Phòng) xác nhận, trên địa bàn huyện này vừa xảy ra vụ 3 người trong cùng một gia đình bị ngạt khí trong xe ô tô, trong đó 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, đêm 1.6.2023, khu vực thị trấn Trường Sơn (tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) mất điện, nên người đàn ông 49 tuổi cùng 2 con gái, một người 20 tuổi và một bé 5 tuổi ra xe ô tô để trong gara của gia đình, nổ máy, bật điều hòa ngủ qua đêm. Trong khi đó, người vợ của người đàn ông này thì ngủ trong nhà.

Đến khoảng hơn 3 giờ sáng 2.6, người vợ tỉnh giấc ra ô tô kiểm tra thì phát hiện chồng và 2 người con bị ngạt khí, ngất lịm bên trong xe.

Người mẹ sau đó đã gọi người thân và hàng xóm hỗ trợ đưa chồng và 2 con đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An (thành phố Hải Phòng). Đến 7 giờ sáng 1.6, người con gái lớn tử vong; còn người đàn ông và bé gái 5 tuổi đã hồi tỉnh, nhưng sức khỏe còn yếu. Hiện Công an huyện An Lão đang điều tra, xác minh, xử lý vụ việc.

Bà Đặng Thùy Trang tuyên bố tiếp tục theo kiện Thùy Tiên

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên ngày 2.6.2023, luật sư Nguyễn Quốc Phú (là đại diện pháp lý của bà Đặng Thùy Trang) cho biết đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân quận Gò Vấp (tại TP.HCM) sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ kiện với Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021).

Trong khi đó, bà Đặng Thùy Trang cũng có những chia sẻ trên livestream về việc tiếp tục kháng cáo vụ kiện với Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Bà Đặng Thùy Trang khẳng định mình chưa thua trong vụ kiện này mà cho rằng tòa chỉ bác yêu cầu của bên bà do chưa có đủ chứng cứ chứ không phải bác đơn hoàn toàn. Có nghĩa là vụ kiện này vẫn tiếp tục ở 3 cấp cao hơn nữa, đó là phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm. Theo bà Đặng Thùy Trang, tòa cũng không nói ai thắng ai thua hay ai được trắng án mà chỉ bác yêu cầu và cho hay vụ án này chưa kết thúc.

