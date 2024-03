Xem nhanh 20h ngày 4.3: Thông tin vụ án Trương Mỹ Lan | Lập biên bản người 'lên đồng' cắn người

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 4.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cận cảnh nơi xét xử tỉ phú Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Do vụ án Trương Mỹ Lan có số lượng bị cáo lớn, thời gian xét xử kéo dài nên Tòa án nhân dân TP.HCM đã bố trí khu vực xét xử riêng để không làm ảnh hưởng đến các công việc cũng như phiên tòa xét xử khác.

Chiều 4.3 (một ngày trước khi diễn ra phiên xét xử), Chánh văn phòng Tòa án nhân dân TP.HCM là ông Phạm Ngọc Duy cho biết công tác chuẩn bị xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cơ bản đã hoàn tất.

Tòa án nhân dân TP.HCM đã liên thông 2 phòng xử án lớn nhất, bố trí thêm bàn ghế và màn hình tivi theo từng khu vực để những người tham dự có thể theo dõi toàn bộ diễn biến phiên tòa.

Theo Chánh văn phòng TAND TP.HCM, do trụ sở tòa án đang trùng tu giai đoạn 2, vì vậy tòa chỉ đáp ứng chỗ ngồi cho gần 3.000 người gồm các luật sư và người có quyền lợi liên quan trong vụ án. Nơi ăn ở, nghỉ ngơi, giam giữ các bị cáo được chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo an toàn trong suốt thời gian xét xử từ ngày 5.3 đến 29.4.2024.

Phía bên ngoài, công tác an ninh cũng được triển khai nghiêm ngặt để đảm bảo cho phiên tòa diễn ra. Tất cả những người tham dự phiên tòa phải có giấy mời hoặc giấy triệu tập.

Về phương diện tác nghiệp của báo chí, các phóng viên phóng viên, nhà báo phải đăng ký danh sách tại Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM .

Tại phiên tòa, sau khi một số báo được tác nghiệp p hần khai mạc, sẽ đi vào phòng tác nghiệp dành riêng cho báo chí để theo dõi diễn biến phiên tòa.

Luật sư và báo chí sẽ bị hạn chế tối đa việc sử dụng thiết bị điện tử, được tòa cung cấp máy tính; riêng báo chí chỉ được sử dụng máy ảnh, ghi âm.

Người phụ nữ 'lên đồng' ở chùa Hương Tích bị lập biên bản

Ngày 4.3, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một phụ nữ mặc áo dài đỏ, đầu đội khăn đóng, liên tục la hét, cắn vào áo của một số khách hành hương, mà theo lời của một người trong đoạn video là "cắn đến đâu thì khỏe đến đó".

Không chỉ cắn người, nếu nghe kĩ, người phụ nữ này còn phát ra tiếng gầm gừ rất lạ.

Liên quan đến vụ việc này, bà Trần Thị Thu Hà, là Trưởng Ban quản lý khu du lịch chùa Hương Tích, xác nhận đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội xảy ra trước điện Tam thế của chùa Hương Tích vào ngày 3.3.

Bà Hà cũng cho biết người phụ nữ này ngụ tại tỉnh Nghệ An, đã bị Công an huyện Can Lộc lập biên bản nhắc nhở.

Theo bà Hà, khoảng 10 giờ ngày 3.3.2024, người phụ nữ dẫn một đoàn du khách từ huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) đến chùa Hương Tích để cầu an.

Khi đến đây, bà này mặc áo dài màu đỏ, đầu đội khăn đóng tán rộng thực hiện cầu an tại điện Tam thế và đã có những hành động như trong đoạn video.

Phát hiện sự việc, Ban Quản lý khu du lịch Chùa Hương Tích phối hợp với Công an huyện Can Lộc đã yêu cầu đoàn du khách đi theo bà này dừng thực hiện các hành vi như trong đoạn video.

Theo bà Trần Thị Thu Hà, việc người phụ nữ có biểu hiện giống như "lên đồng" là muốn để những người đi cùng tin theo tín ngưỡng mà bà này đang thực hiện.

Do người phụ nữ vi phạm lần đầu nên ngành chức năng chỉ lập biên bản nhắc nhở và yêu cầu bà này dẫn đoàn du khách rời đi. Người phụ nữ cũng thừa nhận hành vi sai trái và cam kết không tái phạm.

