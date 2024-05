Xem nhanh 20h ngày 5.5: TP.HCM lại có mưa rào | Truy tìm nhân vật vụ loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai

Bản tin Xem nhanh 20h ngày 5.5 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên

Ngày 5.5.2024, thông tin từ Cơ quan An ninh điều Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị này đã ra quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên (31 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú và ở tại 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An - nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai).

Bà Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Theo Phòng Tư pháp huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), bà Lê Thanh Kỳ Duyên là mẹ ruột của 2 trong 5 "chú tiểu" đã đoạt giải quán quân gameshow "Thách thức danh hài" mùa 5 (năm 2018) và mùa 6 (năm 2019).

Mặc dù trong lý lịch tư pháp đã tự đăng ký với ngành chức năng tỉnh Long An, bà Lê Thanh Kỳ Duyên không khai tên người cha, nhưng kết quả giám định AND khẳng định bà này là con gái ruột của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân.

HLV Kim Sang-sik xuất hiện giản dị ở sân bay Nội Bài, lên xe di chuyển về biệt thự

Đúng 13 giờ 30 ngày 5.5, HLV Kim Sang-sik đã đặt chân đến Việt Nam trên chuyến bay khởi hành từ Busan, Hàn Quốc tới Hà Nội.

Ông Dương Nghiệp Khôi - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra sân bay đón chào tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Khá đông phóng viên Việt Nam có mặt ở sân bay từ khá sớm để ghi lại khoảnh khắc ông Kim Sang-sik đặt chân đến sân bay nội Bài. Tân HLV xuất hiện với vẻ ngoài giản dị cùng tinh thần thoải mái, rạng rỡ. Ông được quan chức VFF mời lên xe ô tô và đưa về khu biệt thự chuyên gia tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nằm cạnh trụ sở VFF.

Chiến lược gia sinh năm 1976 được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, kéo dài từ 1.5.2024 đến 31.3.2026.

Ông Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt đồng thời cả hai đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam. Vào 14 giờ 30 ngày 6.5, HLV Kim Sang-sik sẽ có buổi lễ ký hợp đồng với VFF và ra mắt truyền thông trên cương vị mới.

Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, ông Kim Sang-sik sẽ được hỗ trợ bởi đội ngũ trợ lý hùng hậu với 12 người, trong đó có 3 trợ lý Hàn Quốc và 9 trợ lý Việt Nam. Hiện VFF và HLV Kim Sang-sik đang đàm phán để hoàn thiện ban huấn luyện.

