Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Vì sao Tuyên Quang được thi lại, còn Quảng Trị thì không?

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án tổ chức thi lại toàn bộ các môn đối với 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, dư luận tiếp tục đặt câu hỏi về sự khác biệt giữa vụ việc này với các trường hợp gian lận thi cử từng xảy ra trước đây, trong đó có vụ việc tại Quảng Trị.

Xem nhanh 20h ngày 5.8: Vì sao thí sinh ở Quảng Trị chưa được thi lại liền | Khởi tố chủ kênh Phương Diễm Huyền

Tại buổi họp báo sáng 5.8, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng.

Công an TP.HCM khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và Giám đốc truyền thông Unicorn Việt Nam

Ngày 5.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ca sĩ Phương Diễm Huyền (tên thật Nguyễn Thị Hiền, ca sĩ tự do, chủ kênh YouTube "Phương Diễm Huyền") và Nguyễn Thành Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH truyền thông và giải trí Unicorn Việt Nam) để điều tra về hành vi "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

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