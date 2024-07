Xem nhanh 20h ngày 7.7: Lý do nhiều nước bỏ đèn đếm ngược | Chiêm ngưỡng 150 bức tranh 'hồi hương' từ Pháp

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 7.7 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bắt giam Hùng 'vịt cùi', giang hồ cộm cán ở Mũi Né

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng (tức Hùng 'vịt cùi') một giang hồ ở Mũi Né về tội hủy hoại tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Để thực thi lệnh bắt giam Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, trú P.Mũi Né, TP.Phan Thiết), chiều tối 6.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Thuận huy động hơn 20 cán bộ chiến sĩ, khống chế Hùng tại nhà riêng, đưa về trụ sở Công an P.Mũi Né để công bố quyết định bắt tạm giam 3 tháng. Sau đó, Cơ quan CSĐT khám xét nơi ở của Hùng "vịt cùi" theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đọc lệnh bắt giam Nguyễn Văn Hùng (Hùng 'vịt cùi'), một giang hồ cộm cán ở Mũi Né

Theo Công an TP.Phan Thiết, Hùng "vịt cùi" là đối tượng cộm cán, từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và tiền sự đi cai nghiện ma túy bắt buộc. Sau khi ra tù, Hùng "vịt cùi" thường xuất hiện trong các vụ việc lấn chiếm, tranh chấp đất đai và đòi nợ thuê ở Mũi Né, thường xuyên gây mất an ninh trật tự ở địa phương, gây tâm lý hoang mang trong các khu dân cư ở Mũi Né. Việc bắt giam Hùng "vịt cùi" được người dân địa phương đồng tình ủng hộ.



Bỏ hay không bỏ đèn đếm ngược: Hàn Quốc, Nhật Bản đã làm thế nào để giảm va chạm giao thông?

Vượt đèn đỏ hay rướn qua đèn vàng “tranh thủ vài giây cuối” đều là những hành vi vi phạm giao thông thường xảy tại các giao lộ ở các đô thị lớn như TP.HCM.

Theo một số chuyên gia, một phần nguyên nhân “kích thích” các hành vi này là do đèn giao thông đếm ngược. Cách đây hơn 10 năm, TS.Vũ Anh Tuấn, hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu GTVT Việt Đức, Trường ĐH Việt Đức, đã đề xuất dỡ bỏ hệ thống đèn giao thông đếm ngược thời gian tại giao lộ các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM. Đến nay, ông vẫn bảo lưu quan điểm này và khẳng định việc bỏ đèn giao thông đếm ngược là cần thiết thực hiện ngay.

Mở rộng tranh luận bỏ đèn đếm ngược: Những bài học từ Hàn Quốc, Nhật Bản

TS.Vũ Anh Tuấn cho biết các nước như Đức, Nhật Bản và mới nhất là Trung Quốc đều không còn sử dụng bộ đèn giao thông đếm ngược từ lâu giúp giảm va chạm giao thông, hạn chế hành vi vi phạm giao thông.

