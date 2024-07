Xem nhanh 20h ngày 5.7: Nghi án cô hạ độc cháu bằng Xyanua | Nỗi khổ ở 'nơi không nên sống'

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 5.7 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Toàn cảnh vụ nghi đầu độc người thân bằng Xyanua ở Đồng Nai

Liên quan đến vụ nam thanh niên 18 tuổi ở xã Vĩnh Thanh (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) nghi bị đầu độc Xyanua, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nghi phạm là Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ cùng nhà với nạn nhân). Bích là cô ruột của nạn nhân N.H.B.T.

Nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Ngày 5.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích về tội giết người. Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Bước đầu Nguyễn Thị Hồng Bích khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân do mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 22.6, nam bệnh nhân N.H.B.T (18 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh) nhập viện trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Qua xét nghiệm phát hiện trong người bệnh nhân T. có chất độc Xyanua.

Sau khi nhận kết quả xét nghiệm từ bệnh viện, người thân của bệnh nhân nghi ngờ bị đầu độc nên đã trình báo cơ quan công an. Qua điều tra, lực lượng công an xác định Bích là nghi phạm và tiến hành bắt giữ.

Tâm tư của người dân 'nơi không nên sống' khi được mua, thuê nhà ở xã hội

Trước thông tin những hộ gia đình đang có nhà ven kênh rạch được thuê, mua nhà ở xã hội, khi nhà nước thực hiện dự án di dời để chỉnh trang đô thị, nhiều người dân sinh sống ven rạch Cầu Bông (thuộc hệ thống rạch Xuyên Tâm) mong mỏi sớm được di dời.

Quanh những căn nhà lụp xụp, bao quanh đều là tôn, được dựng tạm trên những cây cột như thế này đều là rác thải. Nơi đây không chỉ bị ô nhiễm trầm trọng do lượng rác thải trôi nổi trên kênh, bốc mùi hôi thối, mà mỗi khi mùa mưa đến còn gây ngập. Chính vì thế, nhiều hộ dân mong mỏi sẽ sớm được di dời.

Rác thải ngay dưới bao quanh nhà dân gây ô nhiễm trầm trọng. S.A

Hộ sống ven kênh được mua, thuê nhà ở xã hội

Theo đề án này nhằm đề xuất cho những trường hợp người dân có nhà trên và ven kênh rạch không đủ điều kiện bố trí tái định cư thì được giải quyết cho thuê, mua nhà ở xã hội (tùy khả năng và nhu cầu của người dân) khi nhà nước thực hiện thu hồi đất để chỉnh trang đô thị, bao gồm những dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, TP.HCM đặt mục tiêu di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch để làm 17 dự án chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, do gặp một số khó khăn, dự kiến chỉ di dời được 4.987 căn, đạt tỷ lệ gần 77%.

