Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Ám ảnh ngập nặng trên đường D5: Đi vệ sinh cũng phải chờ

Trận mưa lớn chiều tối ngày 7.10.2026 khiến đường D5, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, có đoạn ngập sâu trong nước. Nhiều xe máy chết máy giữa đường, người dân phải dắt bộ qua dòng nước để về nhà.

Chiều 8.10, nước đã rút. Nhưng trong nhà dân, đồ đạc vẫn chưa dám đặt xuống thấp.

Ám ảnh ngập nặng trên đường D5: Đi vệ sinh cũng phải chờ

Với chị Hồng Ngọc, em gái anh Thanh Quỳnh, mưa xuống là lại lo kê xoong nồi lên ghế, đưa đồ đạc lên bàn. Căn nhà chưa nâng nền nên thường bị ngập sâu, nước tràn cả vào khu vệ sinh. Không chỉ lo giữ đồ, chị và gia đình còn phải chịu cảnh muốn đi vệ sinh cũng đành nhịn, chờ nước rút.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay 8.10, TP.HCM tiếp tục có mưa giông, tập trung vào chiều tối và đêm, có nơi mưa to. Mưa lớn đúng giờ tan tầm có thể tiếp tục gây khó khăn cho việc đi lại.

TP.HCM và Nam bộ, mưa lớn tăng kết hợp triều cường lên nhanh

Những trận mưa lớn liên tiếp khiến nhiều tuyến đường TP.HCM ngập nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết mưa cực đoan đang xuất hiện thường xuyên hơn, trong khi triều cường liên tục lên cao.

Những ngày gần đây, TP.HCM liên tục xuất hiện mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nước rút chậm, kể cả ở khu vực trung tâm.





Xem nhanh 20h ngày 8.10: Ám ảnh ngập nặng đường D5 | TP.HCM mưa lớn kết hợp triều cường lên nhanh

Dẫn số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, trạm Nhà Bè ghi nhận 9 ngày có lượng mưa trên 50 mm, trong khi trạm Tân Sơn Hòa ghi nhận 8 ngày.

Đặc biệt, ngày 21.9, trạm Nhà Bè đo được lượng mưa lên tới 258 mm. Đây là một trong những trận mưa có lượng nước rất lớn được ghi nhận trong năm nay.

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