Xem nhanh 20h ngày 7.10: Chủ tiệm ám ảnh ngập trên đường Phan Huy Ích | Ngày trái ngược của Messi, Ronaldo

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Ám ảnh mưa ngập ở đường Phan Huy Ích: Tiệm nail chưa khai trương đã hư hết thiết bị

Trận mưa chiều 30.9.2026 khiến đường Phan Huy Ích, đoạn qua phường Tân Sơn, TP.HCM, ngập nặng, có nơi ngập khoảng 1 mét. Nước tràn vào nhà, nhiều phương tiện chết máy. Đến đêm, người dân vẫn phải lội nước về nhà, có người mắc kẹt nhiều giờ chưa thể đi tiếp.

Ám ảnh mưa ngập ở đường Phan Huy Ích Tiệm nail chưa khai trương đã hư hết thiết bị

Nước rút, việc đi lại, buôn bán của người dân dần trở lại bình thường. Nhưng bên trong những cửa tiệm từng bị ngập, người kinh doanh vẫn phải dọn dẹp, sửa chữa, tìm xem thứ gì còn dùng được, thứ gì phải thay mới.

Tiệm nail của chị Mai Quỳnh ở số 119 Phan Huy Ích, phường Tân Sơn, TP.HCM nằm ngay khu vực trũng thấp. Tối 30.9, nước tràn vào giữa lúc mọi người trong tiệm đang chuẩn bị cho ngày khai trương, làm hư hỏng đồ đạc, thiết bị. Chưa kịp đón khách, chị đã phải lo sửa lại cửa tiệm.

Ngày khai trương càng gần, việc khắc phục càng gấp, nhiều phần việc phải làm lại từ đầu, thiết bị hư hỏng phải nhanh chóng thay mới để kịp đón khách như dự định.

Cũng kinh doanh buôn bán xe máy cũ trên tuyến đường này, anh Quốc Thọ cho biết xe tại tiệm không bị thiệt hại, nhưng nhiều đồ đạc đã bị nước cuốn đi. Trong đó có những bộ dàn áo xe còn nguyên, được giữ lại để sử dụng.

Messi bật khóc trong ngày chia tay đội tuyển: ‘Tôi sẽ luôn ở bên Argentina’

Lionel Messi đã chính thức khép lại hành trình hơn 20 năm trong màu áo đội tuyển Argentina sau chiến thắng 3-0 trước Benin trên sân Monumental rạng sáng 7.10 (giờ Việt Nam).

Trong ngày đặc biệt, Messi không giấu được cảm xúc khi nói về gia đình, đồng đội và những người đã đồng hành cùng anh trong suốt sự nghiệp quốc tế.

"Thật khó nói, có quá nhiều cảm xúc. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bố tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là bày tỏ lòng biết ơn. Đó là một vinh dự lớn. Tôi rất hạnh phúc khi được khoác chiếc áo này hơn 20 năm, ngay cả trong những thời điểm tồi tệ nhất. Tôi chưa bao giờ ngừng chiến đấu", Messi bày tỏ.

Đội trưởng Argentina thừa nhận quyết định dừng lại không hề dễ dàng. Sau hơn 2 thập niên gắn bó với đội tuyển, việc biết rằng mình sẽ không còn trở lại trong vai trò cầu thủ mang đến cho Messi cảm giác đặc biệt.

Messi bật khóc trong ngày chia tay đội tuyển: ‘Tôi sẽ luôn ở bên Argentina’

"Việc không thể trở lại sẽ là một nỗi đau lớn. Được chơi cho đội tuyển quốc gia Argentina là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra với bạn. Tôi cảm thấy đã đến lúc rồi", Messi nói.



Ronaldo viết tâm thư 10 trang nói lý do rời đội tuyển: ‘HLV 2 lần không giữ lời với tôi’

Sáng 7.10 (theo giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo đã lên tiếng giải thích chi tiết về quyết định đột ngột rời trại tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Đan Mạch. Theo đội trưởng 41 tuổi, vấn đề không xuất phát từ việc anh phải ngồi dự bị, mà từ việc HLV Jorge Jesus 2 lần không thực hiện những điều đã thống nhất với anh.

Ronaldo cho biết sau World Cup 2026, anh từng chuẩn bị sẵn một lá thư để nói lời chia tay đội tuyển. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã nhiều lần thuyết phục anh tiếp tục thi đấu.

Ronaldo viết tâm thư 10 trang nói lý do rời đội tuyển: ‘HLV 2 lần không giữ lời với tôi’

Khi HLV Jorge Jesus được bổ nhiệm, Ronaldo ủng hộ lựa chọn này. Hai bên sau đó thống nhất kế hoạch sử dụng tiền đạo 41 tuổi nhằm quản lý thể trạng. Ronaldo thậm chí từ chối đề nghị được ở lại Bồ Đào Nha trong những chuyến làm khách, bởi anh cho rằng dù không thi đấu, đội trưởng vẫn phải đồng hành cùng các đồng đội.

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