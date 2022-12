Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 299, ông Putin nói tình hình 'cực kỳ khó khăn', Ukraine đã 'sẵn sàng tâm lý' lấy Crimea bằng vũ lực

Bình luận của ông Putin được đưa ra vào Ngày Dịch vụ An ninh Nga. Cũng trong phát biểu này, ông Putin đã chỉ đạo tăng cường kiểm soát an ninh và đảm bảo an toàn cho người dân ở những khu vực trên.

Trong bài phát biểu khuya 19.12, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết "Bakhmut là điểm nóng nhất trên toàn bộ chiến tuyến”. Ông cho biết Nga vẫn chưa thành công trong việc kiểm soát Bakhmut dù đã nỗ lực tấn công từ tháng 5 và chịu nhiều thiệt hại.

Ông Zelensky cũng cho biết, Nga đã mất khoảng 99.000 binh sĩ trong cuộc xung đột tại Ukraine và con số này có thể tăng lên 100.000 người trong thời gian tới. Moscow chưa lên tiếng về thông tin này.

Trước đó cùng ngày, trong bài phát biểu gửi lãnh đạo các nước tham gia Lực lượng Viễn chinh Hiệp đồng tại Latvia, Tổng thống Zelensky kêu gọi các nước châu Âu tăng tốc viện trợ vũ khí nhằm giúp Ukraine đối phó với Nga.

Trong số các loại vũ khí ông Zelensky kêu gọi viện trợ có các tổ hợp phòng không, xe tăng, máy bay chiến đấu, pháo tự hành và lựu pháo, cùng đạn dược.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô nước đồng minh Belarus để gặp người đồng cấp Lukashenko.

Trong bài phát biểu ngắn gọn, ông Putin nói rằng Belarus là đồng minh thân cận nhất của Nga và hy vọng thương mại giữa hai nước sẽ đạt kỷ lục trong năm nay, tương đương 40 tỉ đồng, theo CNN. Trong một thông tin khác, Nga mới đây lại tiếp tục cáo buộc chính sách của Mỹ là nguyên nhân đẩy nước này đến bờ vực xung đột trực tiếp với Moskva.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói hôm 19.12 rằng "chính sách nguy hiểm và thiển cận” của Mỹ đang đẩy Mỹ và Nga tới bờ vực xung đột trực tiếp.

Bà Zakharova nói “Moscow kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden đánh giá tình hình sáng suốt và không để nguy cơ leo thang”





.Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc rằng cuộc khủng hoảng hiện tại đã xảy ra bởi Mỹ giữ "mong muốn duy trì bá quyền bằng mọi giá cũng như sự cao ngạo không sẵn sàng tham gia đối thoại nghiêm túc về đảm bảo an ninh”.

Phát biểu của bà Zakharova nhằm đáp trả tuyên bố hồi tuần trước của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price rằng Nga là nguyên nhân khiến quan hệ giữa hai nước trở nên "bất ổn và khó lường".

Trong lúc đó, tại một đồng minh khác của Ukraine là Anh thì thủ tướng nước này, ông Rishi Sunak cho rằng việc đối thoại thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine vào thời điểm này là vô nghĩa vì binh sĩ Nga còn hiện diện tại Ukraine.

Ông cho rằng bất kỳ lời kêu gọi đối thoại đơn phương nào từ Nga cũng là giả dối và nhằm câu giờ để tập hợp lực lượng. Ông Sunak kêu gọi phương Tây tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Thủ tướng Sunak thông báo Anh sẽ cung cấp 304 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine, gồm hàng trăm ngàn quả đạn pháo trong năm 2023, theo AFP.

Tổng thống Volodymyr Zelensky và nhiều quan chức cấp cao của Kyiv đã nhiều lần khẳng định Ukraine sẽ giành lại quyền kiểm soát Crimea, bán đảo mà Nga đã sáp nhập năm 2014. Khi được hỏi về điều này, một quan chức Mỹ đã khẳng định rằng Ukraine có khả năng quân sự giành lại Crimea, nhưng một số quan chức Washington lo ngại về khả năng đáp trả của Moscow.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Pháp TF-1 hôm 18.2, Tổng thống Ukraine Volodymyr nói nước này về mặt tinh thần đã sẵn sàng lấy lại Crimea bằng vũ lực. Ông ám chỉ khả năng sẽ đến thăm bán đảo này ngay vào mùa hè năm 2023 nhưng tuyên bố “chiến dịch chưa bắt đầu".