Xem nhanh: Chiến dịch ngày 588, Ukraine nhận súng đạn Iran; ai tiến được nhiều hơn trong năm nay?

Ông Pushilin cáo buộc Ukraine trì hoãn không cung cấp thông tin liên quan những tù binh này và rất khó có được bất cứ thông tin nào về họ.

Bên cạnh đó, ông Pushilin nói thêm rằng số tù binh Ukraine đang bị phía Nga bắt giữ là “hàng ngàn người” và đang bị giam giữ tại các cơ sở trên khắp nước Nga. Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

Giới chức Nga cũng thông tin về những hoạt động chiến sự tại các mặt trận Ukraine. Theo đó, ông Pushilin nói Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể bắt đầu trong 5-7 ngày nữa tại phía nam Donetsk.

Trong khi đó, ông Vladimir Saldo, quan chức do Nga bổ nhiệm làm lãnh đạo tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine, cho hay lực lượng Ukraine đang tập trung vũ khí do phương Tây cung cấp ở hữu ngạn sông Dnipro và có khả năng vượt sông sang khu vực do Nga kiểm soát.

TASS dẫn nguồn tin cho rằng Ukraine muốn tấn công tại Kherson và Zaporizhzhia trong đầu tháng 10 để giành lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Trả lời phỏng vấn một đài của Ý ngày 4.10, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ làm hết sức để giành chiến thắng trước Nga. Ông nêu mục tiêu của Ukraine là vượt qua mùa đông mà không để mất thế chủ động trên chiến trường.

Ông Zelensky thừa nhận “có sự mệt mỏi” nhưng khẳng định “cuộc phản công vẫn tiến triển, cho dù tiến độ chậm”.

Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố đang làm hết sức để Ukraine nhận thêm các hệ thống phòng không trước mùa đông, nhấn mạnh rằng các vùng tại Ukraine cần bảo vệ cơ sở thiết yếu và thực hiện công cuộc tái thiết sớm nhất có thể.

Về những diễn biến khác, CNN hôm 4.10 dẫn nguồn tin an ninh Ukraine nói Cơ quan An ninh SBU của nước này đã điều khiển máy bay không người lái (UAV) phá hủy một tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga tại Belgorod. Phía Nga chưa bình luận về thông tin này.

Mặt khác, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các máy bay đã ngăn chặn một nhóm đổ bộ của Ukraine, gồm 1 xuồng cao tốc và 3 chiếc mô tô nước tiếp cận bờ tây bán đảo Crimea từ biển Đen.

Trong ngày 4.10, quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 24 trong số 29 UAV được triển khai trong các cuộc tấn công vào khu vực phía nam Odessa và Mykolaiv, cũng như khu vực miền trung Kirovohrad.

Bộ chỉ huy quân sự miền nam Ukraine cho biết: “Nga tiếp tục nỗ lực phá hủy cảng và các cơ sở hạ tầng khác ở miền nam, đồng thời đang khủng bố các khu vực miền trung”.

Ngược lại, tỉnh trưởng của vùng Belgorod (Nga) ngày 4.10 thông báo lực lượng phòng không đã ngăn chặn 19 UAV của Ukraine vào đầu ngày. Một số phương tiện và nhà cửa bị thiệt hại nhưng không có thông tin về người thương vong.

Cùng ngày, một máy bay không người lái bị bắn rơi tại vùng Bryansk cũng giáp Ukraine. Theo TASS, tổng cộng 31 máy bay không người lái Ukraine đã bị bắn rơi tại các vùng của Nga trong ngày.

