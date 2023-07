Xem nhanh: Ngày 514 chiến dịch, Nga đặt bẫy trong chiến hào; Ukraine thành bãi thử vũ khí lý tưởng

Tỉnh trưởng Oleh Kiper của tỉnh Odessa (Ukraine) cho biết qua mạng xã hội Telegram rằng các cuộc tấn công mới của Nga khiến 1 người thiệt mạng, hơn 10 người khác phải nhập viện, và làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự, tòa nhà dân cư.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc trên từ phía Ukraine. Nga đã tiến hành tập kích tên lửa vào các cảng miền nam Ukraine gần như mỗi ngày trong tuần qua sau khi cầu Kerch nối Nga với bán đảo Crimea bị đánh bom hôm 17.7. Nga ngay sau đó cũng đã từ chối gia hạn thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian nhằm cho phép vận chuyển ngũ cốc Ukraine an toàn qua biển Đen.

Trong khi đó, các nguồn quân sự cho hay lực lượng Nga tuy đang ở thế phòng thủ tại miền nam Ukraine nhưng đang đẩy mạnh tấn công ở gần như toàn bộ tiền tuyến tại tỉnh Luhansk ở miền đông.

CNN ngày 22.7 dẫn thông tin cập nhật từ quân đội Ukraine, các nhà lãnh đạo khu vực và các blogger Nga cho biết trong khi các lực lượng Nga đang phòng thủ ở miền nam Ukraine, họ lại đang ở thế tấn công nhiều hơn ở những nơi khác dọc theo chiến tuyến. Đặc biệt, ở tỉnh Luhansk phía đông Ukraine, quân đội Nga dường như đang đẩy lực lượng Ukraine vào thế phòng thủ.

Một người phát ngôn của quân đội Ukraine cũng lưu ý rằng Nga đã tập trung 100.000 binh sĩ ở phía đông của khu vực giữa các thị trấn Lyman và Kupiansk. Các thị trấn miền đồng này cách nhau khoảng 100 km, nằm ở phía bắc Bakhmut. Người phát ngôn quân đội Ukraine Serhii Cherevatyi cho biết mặc dù tình hình phức tạp nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Ngoài ra, các lực lượng của Moscow đã giành được lãnh thổ ở tỉnh Kharkiv đông bắc Ukraine, kiểm soát được một nhà ga xe lửa ở làng Movchanove và mở rộng quyền kiểm soát quanh thị trấn Lyman Pershyi gần đó.

Kể từ khi phát động cuộc phản công hồi đầu tháng 6, Ukraine đã gặp nhiều khó khăn và tiến độ cũng được cho là chậm hơn so với kỳ vọng. Giới phân tích mới đây đã chỉ ra một cách bố trí trong các tuyến chiến hào của Nga có thể đã gây bất ngờ cho quân Ukraine.

Theo CNN, phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen hôm 22/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giải thích lý do cuộc phản công tiến triển chậm là do đã bắt đầu muộn hơn dự kiến và thiếu đạn dược.

Ông Zelensky nói: “Chúng tôi đã có kế hoạch bắt đầu phản công vào mùa xuân, nhưng đã không thực hiện được, bởi vì thẳng thắn mà nói, chúng tôi không có đủ đạn dược và vũ khí cũng như không có đủ các lữ đoàn được huấn luyện bài bản”.

Ông nói sự trì hoãn này đã cho Nga thêm thời gian để xây dựng thêm một số tuyến phòng thủ, cũng như cài rất nhiều bãi mìn. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cho biết “đang tiến gần đến thời điểm chiến dịch phản công có thể tăng tốc vì lực lượng Ukraine đã vượt qua được một số khu vực dày đặc mìn”.

Về mức độ bom mìn ở Ukraine, tờ Washington Post cho biết Ukraine đã trở thành một trong những quốc gia có nhiều bom, mìn trên lãnh thổ nhất thế giới. Diện tích lãnh thổ chứa đạn pháo, mìn, bom của Ukraine ước tính rộng bằng với bang Florida của Mỹ.

Washington Post dẫn lời các chuyên gia cho hay lượng bom, mìn ở Ukraine lớn đến mức nếu nước này có 500 đội rà phá thì sẽ phải mất 757 năm để xử lý xong số thuốc nổ còn sót lại trên lãnh thổ.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới ước tính rằng ngân sách cho việc rà phá bom mìn ở Ukraine có thể vượt quá 37 tỉ USD cho đến năm 2033. Điều này không chỉ đặt ra thách thức cho chiến dịch phản công của Ukraine mà còn đe dọa lâu dài, kể cả khi chiến sự kết thúc.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 23.7.2023 của Báo Thanh Niên.