Xem nhanh: Ngày 547, Ukraine mở 'chiến dịch đặc biệt' ở Crimea; ông Putin xác nhận trùm Wagner thiệt mạng

Ông Mikhail Razvozhaev, lãnh đạo bán đảo Crimea do Nga bổ nhiệm, trước đó cho biết nhiều UAV đã bị phá hủy ở trên biến và không có thiệt hại trên mặt đất. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Lãnh đạo Tổng cục Tình báo Ukraine Kyrylo Budanov hôm 22.8 tuyên bố Kyiv đang chuẩn bị một đợt tập kích lớn vào Crimea. Và chỉ một ngày sau đó, Kyiv tung ra những hình ảnh cho thấy đã phá hủy một tổ hợp tên lửa phòng không ở Crimea.

Đến ngày 24.8, khi Ukraine kỷ niệm ngày Độc lập, lực lượng vũ trang nước này đã thực hiện điều mà Bộ Quốc phòng Ukraine gọi là “chiến dịch đặc biệt”, bất ngờ thâm nhập trong đêm để thượng cờ ở bán đảo Crimea.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh việc phía Ukraine “không có thương vong” trong cuộc đột kích vào bán đảo Crimea, nhưng ông lưu ý rằng “còn quá sớm để nói về việc giành lại Crimea”. Trong khi đó, ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, tuyên bố cuộc đột kích cho thấy giờ đây quân đội nước này “có khả năng tấn công bất kỳ khu vực nào ở Crimea”.

Chuyển sang thông tin khác. Bộ Quốc phòng Nga hôm 25.8 cho biết một tên lửa Ukraine đã bị bắn hạ ở khu vực Kaluga, giáp ranh với khu vực Moscow. Thành phố Kaluga cách Moscow chưa đầy 200km. Bộ này cho biết đây là tên lửa phòng không S-200 đã được Ukraine hoán cải để tấn công mục tiêu mặt đất. Thống đốc Kaluga Vladislav Shapsha cho biết không có thương vong.

Trong khi đó, quan chức do Nga bổ nhiệm ở vùng Kherson thuộc miền nam Ukraine cho biết hai xuồng chở quân Ukraine đã bị bắn chìm khi đang tìm cách vượt sông Dnipro để thâm nhập phần đất do Nga kiểm soát ở bờ đông. Ukraine chưa bình luận về các thông tin do phía Nga đưa ra.

Còn theo hãng tin Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã tấn công một trung tâm ra quyết định của quân đội Ukraine trong đêm 23.8. Cuộc tấn công được thực hiện bằng vũ khí chính xác cao tầm xa trên biển và trên bộ. Nga tuyên bố đã bắn trúng mục tiêu nhưng không nói rõ vị trí cuộc tấn công.

“Trung tâm ra quyết định” là cụm từ thường được Nga dùng để mô tả các đầu não chỉ huy và cơ quan điều hành cấp cao của quân đội Ukraine.

Liên quan đến vụ rơi máy bay gây xôn xao dư luận, mà trong danh sách hành khách có người lãnh đạo nhóm Wagner Yevgeny Prigozhin, hiện đã rộ lên nhiều đồn đoán liên quan đến số phận ông Prigozhin và nguyên nhân khiến máy bay rơi. Giới chức Nga cho biết đã tìm thấy toàn bộ thi thể 10 người có mặt trên máy bay, nhưng chưa xác nhận danh tính.

Đài Sky News đã phỏng vấn ông Marat Gabadullin, người từng là trợ lý của nhà lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin và hiện sống ở Anh. Ông Gabadullin nói các nguồn tin của ông xác nhận ông Prigozhin đã thiệt mạng.

Ông Gabadullin nói rằng vụ rơi máy bay gợi lên nhiều câu hỏi, trong đó nổi bật nhất là việc tại sao nhiều thành viên cấp cao Wagner đi cùng nhau trên một chuyến bay như vậy, bởi điều này đi ngược lại quy tắc an toàn mà nhóm đặt ra.

Trong danh sách hành khách trên chuyến bay, ngoài ông Prigozhin còn có ít nhất hai thành viên cấp cao của nhóm này là Dmitry Utkin và Valery Chekalov. Trong đó, ông Utkin là người đồng sáng lập Wagner với Prigozhin, còn ông Chekalov là cấp phó của ông trùm, phụ trách mọi hoạt động hậu cần của tập đoàn.

Kính mời quý vị đón theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 25.8.2023 của Báo Thanh Niên.