Xem tranh đạt giải thưởng của trẻ mầm non TP.HCM

Bà Lê Thụy Mỵ Châu (áo dài xanh, chính giữa), Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, trao giải cho các bé mầm non và các đơn vị

Sáng nay, 23.5, lễ tổng kết và trao giải hội thi "Bé vẽ sáng tạo cùng BITEX" năm học 2022-2023 đã diễn ra tại TP.HCM. Cuộc thi vẽ trên được triển khai tại khắp các cơ sở giáo dục mầm non các quận, huyện, TP.Thủ Đức (TP.HCM) từ ngày 26.12.2022 tới 13.3.2023.

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải sáng nay, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết hội thi mang đến cho các cụm chuyên môn sự chia sẻ và kết nối để phát triển chuyên môn trong toàn thành phố. Mỗi trẻ em đều là những họa sĩ tài ba không chuyên, phác họa một cách đầy đủ và phản ánh chân thật về cuộc sống, ước mơ ngây thơ của trẻ.

Bà Châu khẳng định: "Đối với trẻ mẫu giáo, việc phát triển lĩnh vực thẩm mỹ rất quan trọng. Qua hội thi, trẻ sẽ có nhiều cảm xúc, biết cảm nhận cái đẹp trong thiên nhiên và trong cuộc sống gần gũi quanh. Từ đó trẻ có sự trải nghiệm tự tin và thể hiện tài năng của mình".

Toàn cảnh lễ tổng kết, trao giải thưởng cho các bức vẽ sáng tạo sáng nay

Bà Lương Thị Hồng Điệp (áo dài xanh, thứ 4 từ trái qua) Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cùng trao giải cho các bé và các đơn vị

Bà Lê Thụy Mỵ Châu ghi nhận những nỗ lực của các phòng GD-ĐT đã phối hợp cùng với cụm chuyên môn ban chất lượng giáo dục mầm non thành phố, các đơn vị tham gia tổ chức thực hiện hội thi. Đồng thời bà hy vọng trong những năm tiếp theo, sân chơi này sẽ được tiếp tục phát huy và nhân rộng, tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện.

Hội thi bé vẽ sáng tạo năm học 2022-2023 thu hút 2.984 trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi của 800 cơ sở giáo dục mầm non tham gia. Ban tổ chức đã chọn được 240 thí sinh tham gia thi cấp thành phố.

Những tác phẩm được trao giải thưởng của các em bé mầm non

Tại vòng thi cấp thành phố, các bé được thi tại 4 cụm chuyên môn, mỗi cụm gồm 60 bé. Trẻ mầm non tham gia thi ở 3 bảng A, B, C với 2 thể loại vẽ tự do, vẽ sáng tạo bằng ngón tay và bàn tay.

Trong sáng nay, hơn 50 trẻ mầm non đại diện cho 240 thí sinh và hơn 200 giáo viên, cán bộ đến từ các đơn vị phòng GD-ĐT và các trường trực thuộc đã có mặt ở hội trường Trường mầm non Thành Phố nhận giấy khen, phần thưởng từ ban tổ chức.

Niềm vui của cô và trò bên những bức tranh dễ thương

Một số tranh vẽ đạt giải thưởng của các bé mầm non TP.HCM

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Lực, Phó Tổng giám đốc công ty BITEX, cho biết hội thi nhằm hướng đến mục tiêu giáo dục thẩm mỹ cho trẻ, hình thành và phát triển khả năng cảm nhận cái đẹp trong thiên nhiên và cuộc sống. Đây là sân chơi bổ ích, tạo động lực giúp các trẻ phát triển tài năng nghệ thuật một cách tốt nhất và hoàn thiện nhất. Hội thi cũng thúc đẩy các trẻ tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời và tiết học tạo hình, qua đó khơi gợi cảm xúc nghệ thuật cho trẻ mầm non.

Hội thi "Bé vẽ sáng tạo cùng BITEX" được tổ chức từ năm học 2020 - 2021 đến nay. Sau 3 năm, tại TP.HCM đã có 8.235 trẻ mầm non đến từ hơn 800 cơ sở giáo dục mầm non và 1.026 giải thưởng đã được trao tặng cho các thí sinh đạt giải.