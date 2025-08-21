Xếp hàng bằng... nón bảo hiểm khi làm thủ tục đất đai

Ngày 21.8, một lãnh đạo UBND xã Ea Kar, Đắk Lắk (thuộc H.Ea Kar, Đắk Lắk cũ) cho biết, đơn vị đang nỗ lực hướng dẫn bà con chấp hành đúng quy định khi làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công, tránh việc xếp mũ bảo hiểm để "xí chỗ" làm thủ tục đất đai.

Vị lãnh đạo cho biết, chính quyền địa phương đã vận động, mời người dân đến các dãy ghế được bố trí để chờ đợi và tăng cường ghế lưu động để phục vụ. Tuy nhiên, tình trạng người dân đặt mũ bảo hiểm xếp hàng vẫn diễn ra.

Người dân đặt mũ bảo hiểm, đá để "xí chỗ" làm thủ tục đất đai ẢNH: MXH

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Kar, nơi làm việc Văn phòng Đăng ký đất đai là bộ phận nằm trong trung tâm phục vụ hành chính công của xã sau sáp nhập. Vì vậy, mới có tình trạng người dân tập trung đông đến nộp hồ sơ về đất đai, làm trung tâm quá tải.

Hiện UBND xã Ea Kar đã báo cáo tình hình tại trung tâm phục vụ hành chính công xã để UBND tỉnh Đắk Lắk có chỉ đạo. Đồng thời, UBND xã Ea Kar đề xuất chuyển nơi làm việc của bộ phận đăng ký đất đai đến nơi khác, tránh gây ra cảnh người dân chen chúc xếp hàng ở trung tâm phục vụ hành chính công xã.

Một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã nắm thông tin và đang chỉ đạo chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại xã Ea Kar báo cáo về vấn đề này.

Vị lãnh đạo này cho hay, theo quy định, khi đi làm các thủ tục hành chính, người dân thực hiện lấy số thứ tự để đảm bảo sự công bằng. Do đó, việc người dân xếp hàng khi đến làm thủ tục hành chính tại các địa phương là để lấy số thứ tự.

"Việc đặt mũ bảo hiểm để "xếp hàng" là người dân tự làm, về phía Văn phòng Đăng ký đất đai chưa rõ nguyên nhân của việc "xếp hàng" này", vị lãnh đạo này nói.



