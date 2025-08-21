Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xếp hàng bằng... nón bảo hiểm khi làm thủ tục đất đai

Hữu Tú
Hữu Tú
21/08/2025 18:18 GMT+7

Trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, clip về việc người dân xếp hàng bằng nón bảo hiểm khi đến làm thủ tục đất đai tại trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Kar (Đắk Lắk).

Ngày 21.8, một lãnh đạo UBND xã Ea Kar, Đắk Lắk (thuộc H.Ea Kar, Đắk Lắk cũ) cho biết, đơn vị đang nỗ lực hướng dẫn bà con chấp hành đúng quy định khi làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công, tránh việc xếp mũ bảo hiểm để "xí chỗ" làm thủ tục đất đai.

Vị lãnh đạo cho biết, chính quyền địa phương đã vận động, mời người dân đến các dãy ghế được bố trí để chờ đợi và tăng cường ghế lưu động để phục vụ. Tuy nhiên, tình trạng người dân đặt mũ bảo hiểm xếp hàng vẫn diễn ra.

- Ảnh 1.

Người dân đặt mũ bảo hiểm, đá để "xí chỗ" làm thủ tục đất đai

ẢNH: MXH

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Kar, nơi làm việc Văn phòng Đăng ký đất đai là bộ phận nằm trong trung tâm phục vụ hành chính công của xã sau sáp nhập. Vì vậy, mới có tình trạng người dân tập trung đông đến nộp hồ sơ về đất đai, làm trung tâm quá tải.

Hiện UBND xã Ea Kar đã báo cáo tình hình tại trung tâm phục vụ hành chính công xã để UBND tỉnh Đắk Lắk có chỉ đạo. Đồng thời, UBND xã Ea Kar đề xuất chuyển nơi làm việc của bộ phận đăng ký đất đai đến nơi khác, tránh gây ra cảnh người dân chen chúc xếp hàng ở trung tâm phục vụ hành chính công xã.

Một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã nắm thông tin và đang chỉ đạo chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại xã Ea Kar báo cáo về vấn đề này.

Vị lãnh đạo này cho hay, theo quy định, khi đi làm các thủ tục hành chính, người dân thực hiện lấy số thứ tự để đảm bảo sự công bằng. Do đó, việc người dân xếp hàng khi đến làm thủ tục hành chính tại các địa phương là để lấy số thứ tự.

"Việc đặt mũ bảo hiểm để "xếp hàng" là người dân tự làm, về phía Văn phòng Đăng ký đất đai chưa rõ nguyên nhân của việc "xếp hàng" này", vị lãnh đạo này nói.


Tin liên quan

Đại biểu kể chuyện người nhà gặp khó khi làm thủ tục đất đai

Đại biểu kể chuyện người nhà gặp khó khi làm thủ tục đất đai

Dẫn ra ví dụ của người thân khi xin giấy phép xây dựng, đại biểu Quốc hội Trần Hữu Hậu cho biết, dù khu đất đã quy hoạch 1/500, nhưng đi xin 2 cấp phòng vẫn không xác nhận được.

Khám phá thêm chủ đề

Thủ tục đất đai Hành chính công người dân mũ bảo hiểm xếp hàng Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận