'Sau sáp nhập, hồ sơ thủ tục đất đai cảm giác tăng, thực tế vẫn bình thường'

Ngày 14.8, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 2 (thường lệ giữa năm 2025) HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, đại biểu Phan Thị Quyên (Tổ đại biểu số 5) đặt câu hỏi với Giám đốc Sở NN-MT Trần Quốc Tuấn về tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đất đai sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đại biểu cho biết, cử tri phản ánh nhu cầu thực hiện các thủ tục như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất… đang tăng, đề nghị làm rõ quy trình, số lượng hồ sơ, nguyên nhân tồn đọng và giải pháp rút ngắn thời gian.

Đại biểu Phan Thị Quyên chất vấn Giám đốc Sở TN-MT Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết, trước đây mỗi xã, phường và huyện đều có điểm tiếp nhận hồ sơ; sau sáp nhập bỏ cấp huyện, mỗi xã, phường chỉ còn một điểm tiếp nhận, tạo cảm giác nhu cầu tăng, nhưng thực tế số hồ sơ vẫn bình thường.

Từ ngày 1.7 đến ngày 8.8, toàn tỉnh tiếp nhận 18.151 hồ sơ đất đai thuộc thẩm quyền Sở, đã giải quyết 10.155 hồ sơ, còn 7.996 hồ sơ đang xử lý (7.484 hồ sơ trong hạn, 512 hồ sơ quá hạn). Nguyên nhân chậm trễ chủ yếu do hồ sơ phức tạp, thiếu giấy tờ pháp lý, đất tặng cho bằng giấy viết tay, ranh giới không khớp bản đồ, thông tin địa chính không trùng hiện trạng, UBND xã xác nhận thiếu nội dung, cơ quan thuế chậm thông báo nghĩa vụ tài chính hoặc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chậm được cấp con dấu.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Quảng Trị, trả lời chất vấn ẢNH: THANH LỘC

Theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP, người dân có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ điểm tiếp nhận trong tỉnh, không bắt buộc theo nơi có thửa đất. Khi thuộc thẩm quyền UBND cấp xã, quy trình được thực hiện hoàn toàn tại xã, không qua Văn phòng Đăng ký đất đai như trước, giúp rút ngắn gần 30% thời gian: cấp giấy chứng nhận lần đầu giảm từ 20 ngày xuống 17 ngày; đăng ký biến động từ 10 ngày xuống 7 ngày; thay đổi tên hoặc thông tin từ 5 ngày xuống 3 ngày; đăng ký bổ sung tài sản từ 10 ngày xuống 8 ngày.

Tuy nhiên, một số xã, phường sau sáp nhập còn thiếu cán bộ chuyên môn, kinh nghiệm hạn chế nên còn lúng túng, nhất là với hồ sơ tồn đọng từ cấp huyện cũ.

'Biệt phái' hàng chục công chức của Sở về xã, phường

Để khắc phục, theo ông Tuấn, Bộ NN-MT và Sở đã tổ chức tập huấn trực tiếp, trực tuyến toàn quốc; ban hành sổ tay hướng dẫn; công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã; xây dựng quy trình điện tử; hướng dẫn qua văn bản, điện thoại và cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ.

Thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy, Sở đã biệt phái 48 công chức, viên chức chuyên môn về các xã, phường; ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; tổ chức hội nghị, tập huấn tập trung vào các vướng mắc hiện nay, làm rõ trách nhiệm UBND cấp xã trong quản lý đất đai. Ông Tuấn đề nghị HĐND tỉnh Quảng Trị tiếp tục giám sát, chỉ đạo để bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính đất đai thông suốt, đáp ứng nhu cầu của người dân.