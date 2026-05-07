Xét tuyển ĐH 2026: Trọng số môn toán hoặc ngữ văn tối thiểu 1/3 nghĩa là gì?

Theo Quy chế tuyển sinh ĐH áp dụng từ năm 2026, tổ hợp xét tuyển ĐH của phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT và phương thức dựa trên học tập các môn học cấp THPT (học bạ) bắt buộc phải có môn toán hoặc ngữ văn, với trọng số điểm xét của môn toán hoặc môn ngữ văn tối thiểu 1/3.

Không chỉ thí sinh mà nhiều phụ huynh và bạn đọc chưa hiểu đúng về quy định này. Đa số cho rằng "trọng số điểm xét của toán hoặc ngữ văn tối thiểu 1/3" nghĩa là điểm số một trong 2 môn này phải đạt tối thiểu 1/3 tổng điểm của điểm chuẩn. Ví dụ điểm chuẩn một ngành có tổ hợp môn toán, lý, hóa là 18 thì điểm môn toán phải đạt 1/3 là 6 điểm.

Thí sinh cần hiểu đúng về "trọng số môn toán và ngữ văn" trong tổ hợp xét tuyển ĐH để không bị lo lắng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tiến sĩ Trần Hữu Duy, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, khẳng định cách hiểu trên là sai. "Quy định này nhằm đảm bảo 2 môn học cốt lõi là toán và ngữ văn luôn có vai trò trong tổ hợp xét tuyển, không bị lép vế so với các môn khác. Cụ thể, tổ hợp gồm 3 môn thì bắt buộc phải có toán hoặc ngữ văn, mỗi môn đều có trọng số 1/3. Tuy nhiên những năm qua khi tính toán điểm chuẩn, nhiều trường nhân đôi hệ số môn khác với môn toán và ngữ văn (chẳng hạn môn tiếng Anh hệ số 2) nên lúc này trọng số môn toán (hoặc ngữ văn) thấp hơn 1/3. Năm nay Bộ yêu cầu các trường không để môn toán hoặc ngữ văn có trọng số thấp hơn 1/3".

Bộ GD-ĐT cũng giải thích rõ trong quy chế tuyển sinh: Trọng số tính điểm xét của 1 môn trong 1 tổ hợp xét tuyển là phần đóng góp của môn đó trong tổ hợp xét tuyển. Tổ hợp có 3 môn (không nhân hệ số) thì trọng số tính điểm xét của 1 môn bất kỳ trong tổ hợp xét tuyển là 1/3.

Chẳng hạn tổ hợp A01 là toán, lý, tiếng Anh, nếu trường nào xây dựng điểm chuẩn trên thang điểm 30 thì môn toán đạt tiêu chí trọng số 1/3 theo quy chế của Bộ GD-ĐT. Nhưng nếu trường nào xây dựng điểm chuẩn tổ hợp này trên thang điểm 40 (môn Anh hệ số 2), hoặc tổ hợp có thêm một môn khác là thành 4 môn, thì lúc này môn toán không phải có trọng số 1/3 mà là 1/4, không đúng với quy chế của Bộ GD-ĐT.

Tuy nhiên trong trường hợp tổ hợp 3 môn là toán, lý, tiếng Anh mà trường ĐH quy định môn toán có hệ số 2, thì vẫn đảm bảo quy chế, vì lúc này trọng số của toán lớn hơn 1/3.

Theo tiến sĩ Duy, điều đó có nghĩa năm nay trường ĐH không được xây dựng điểm chuẩn của tổ hợp 3 môn trong đó môn không phải toán và ngữ văn nhân hệ số 2, vì nếu như vậy trọng số môn toán hoặc ngữ văn sẽ không đạt 1/3 mà chỉ đạt 1/4, sai với quy chế.

Tiến sĩ Trần Hữu Duy nhấn mạnh thêm: "Trọng số không phải là mức điểm thí sinh bắt buộc phải đạt mà chỉ quyết định môn đó có thể chiếm tối đa bao nhiêu trong tổng điểm. Chẳng hạn điểm chuẩn tổ hợp môn A01 của một ngành là 18 ở thang điểm 30, thì thí sinh có môn toán đạt 5 hay 6 hay 7 đều được, miễn không bị điểm liệt".