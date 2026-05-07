Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Xét tuyển ĐH 2026: Trọng số môn toán hoặc ngữ văn tối thiểu 1/3 nghĩa là gì?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
07/05/2026 15:03 GMT+7

Quy định về trọng số của môn toán, văn trong tổ hợp xét tuyển ĐH theo cả 2 phương thức xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPT tối thiểu 1/3 khiến nhiều thí sinh thắc mắc liệu có phải điểm môn toán hoặc văn phải đạt tối thiểu 1/3 trong tổng điểm của điểm chuẩn?

Theo Quy chế tuyển sinh ĐH áp dụng từ năm 2026, tổ hợp xét tuyển ĐH của phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT và phương thức dựa trên học tập các môn học cấp THPT (học bạ) bắt buộc phải có môn toán hoặc ngữ văn, với trọng số điểm xét của môn toán hoặc môn ngữ văn tối thiểu 1/3.

Không chỉ thí sinh mà nhiều phụ huynh và bạn đọc chưa hiểu đúng về quy định này. Đa số cho rằng "trọng số điểm xét của toán hoặc ngữ văn tối thiểu 1/3" nghĩa là điểm số một trong 2 môn này phải đạt tối thiểu 1/3 tổng điểm của điểm chuẩn. Ví dụ điểm chuẩn một ngành có tổ hợp môn toán, lý, hóa là 18 thì điểm môn toán phải đạt 1/3 là 6 điểm.

Xét tuyển ĐH 2026: Trọng số môn toán hoặc ngữ văn tối thiểu 1/3 nghĩa là gì? - Ảnh 1.

Thí sinh cần hiểu đúng về "trọng số môn toán và ngữ văn" trong tổ hợp xét tuyển ĐH để không bị lo lắng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tiến sĩ Trần Hữu Duy, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, khẳng định cách hiểu trên là sai. "Quy định này nhằm đảm bảo 2 môn học cốt lõi là toán và ngữ văn luôn có vai trò trong tổ hợp xét tuyển, không bị lép vế so với các môn khác. Cụ thể, tổ hợp gồm 3 môn thì bắt buộc phải có toán hoặc ngữ văn, mỗi môn đều có trọng số  1/3. Tuy nhiên những năm qua khi tính toán điểm chuẩn, nhiều trường nhân đôi hệ số môn khác với môn toán và ngữ văn (chẳng hạn môn tiếng Anh hệ số 2) nên lúc này trọng số môn toán (hoặc ngữ văn) thấp hơn 1/3. Năm nay Bộ yêu cầu các trường không để môn toán hoặc ngữ văn có trọng số thấp hơn 1/3".

Bộ GD-ĐT cũng giải thích rõ trong quy chế tuyển sinh: Trọng số tính điểm xét của 1 môn trong 1 tổ hợp xét tuyển là phần đóng góp của môn đó trong tổ hợp xét tuyển. Tổ hợp có 3 môn (không nhân hệ số) thì trọng số tính điểm xét của 1 môn bất kỳ trong tổ hợp xét tuyển là 1/3.

Chẳng hạn tổ hợp A01 là toán, lý, tiếng Anh, nếu trường nào xây dựng điểm chuẩn trên thang điểm 30 thì môn toán đạt tiêu chí trọng số 1/3 theo quy chế của Bộ GD-ĐT. Nhưng nếu trường nào xây dựng điểm chuẩn tổ hợp này trên thang điểm 40 (môn Anh hệ số 2), hoặc tổ hợp có thêm một môn khác là thành 4 môn, thì lúc này môn toán không phải có trọng số 1/3 mà là 1/4, không đúng với quy chế của Bộ GD-ĐT.

Tuy nhiên trong trường hợp tổ hợp 3 môn là toán, lý, tiếng Anh mà trường ĐH quy định môn toán có hệ số 2, thì vẫn đảm bảo quy chế, vì lúc này trọng số của toán lớn hơn 1/3. 

Theo tiến sĩ Duy, điều đó có nghĩa năm nay trường ĐH không được xây dựng điểm chuẩn của tổ hợp 3 môn trong đó môn không phải toán và ngữ văn nhân hệ số 2, vì nếu như vậy trọng số môn toán hoặc ngữ văn sẽ không đạt 1/3 mà chỉ đạt 1/4, sai với quy chế.

Tiến sĩ Trần Hữu Duy nhấn mạnh thêm: "Trọng số không phải là mức điểm thí sinh bắt buộc phải đạt mà chỉ quyết định môn đó có thể chiếm tối đa bao nhiêu trong tổng điểm. Chẳng hạn điểm chuẩn tổ hợp môn A01 của một ngành là 18 ở thang điểm 30, thì thí sinh có môn toán đạt 5 hay 6 hay 7 đều được, miễn không bị điểm liệt".

Tin liên quan

Xét tuyển ĐH bằng điểm học bạ thế nào cho công bằng?

Xét tuyển ĐH bằng điểm học bạ thế nào cho công bằng?

Dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH 2026 quy định nguồn tuyển của phương thức xét tuyển bằng học bạ là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 16 điểm theo thang điểm 30 khiến không chỉ các trường ĐH băn khoăn, học sinh và phụ huynh cũng lo lắng.

Xét tuyển ĐH: Liệu có công thức 'vàng' để trúng tuyển ngay nguyện vọng đầu tiên?

Thí sinh có từ 2 chứng chỉ ngoại ngữ được ưu tiên xét tuyển ĐH ra sao?

Khám phá thêm chủ đề

xét tuyển đh Môn toán tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn quy chế tuyển sinh Điểm liệt trọng số điểm trọng số là gì?
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận