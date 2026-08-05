Xét tuyển riêng thí sinh chuyên Tuyên Quang theo đăng ký nguyện vọng ban đầu





Thông tin được đại diện Bộ GD-ĐT cho biết tại cuộc họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, sáng 5.8.

Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ GD đại học, Bộ GD-ĐT ẢNH: TUẤN MINH

Vì sao loại thí sinh chuyên Tuyên Quang ra khỏi đợt "lọc ảo" chung?

Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết, trong công tác tuyển sinh gồm có 2 khâu độc lập, tách biệt: thi và tuyển.

Do vậy, một thí sinh có thể được xét tuyển bằng nhiều căn cứ khác nhau: kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng, hoặc kết quả xét kết hợp khác. Vì thế, quy trình xét tuyển phải được thực hiện một cách độc lập.

Khi chưa có thông tin cụ thể về sai phạm thi, thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển theo nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp của mình. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo, Bộ GD-ĐT đã chính thức thông báo kết quả thi tốt nghiệp THPT được ngày 11 và 12.6 vừa qua của điểm thi này đã bị hủy. Vì thế các thí sinh này tạm thời không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu là có 15 điểm để tham gia xét tuyển trong đợt xét tuyển chung.

"Để đảm bảo tối đa quyền lợi của thí sinh, khi triển khai công tác lọc ảo chung diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10.8, chúng tôi thực hiện giải pháp kỹ thuật rất đơn giản là chuyển trạng thái của thí sinh sang chưa đủ điều kiện tham gia xét tuyển cùng đợt chung", ông Thảo chia sẻ.

Ông Thảo khẳng định, phương án kỹ thuật này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyền lợi của hơn 1 triệu thí sinh khác đã tham gia kỳ thi cũng như hơn 870.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trong cả nước.

Quyền lợi của 328 thí sinh này được tách riêng, bảo đảm các em vẫn có cơ hội đạt ngưỡng tối thiểu 15 điểm theo quy định tuyển sinh năm 2026 về nguồn tuyển khi có kết quả thi lại.

Gian lận thi cử và kỳ thi đặc biệt của 328 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Bảo lưu nguyện vọng đã đăng ký hồi đầu tháng 7

Tuy nhiên, cũng theo ông Thảo, toàn bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển của các thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang vẫn được hệ thống bảo lưu và giữ nguyên hoàn toàn. Như vậy trạng thái mà các thí sinh này đã đăng ký (như đăng ký vào trường nào, có những nguyện vọng nào, thứ tự nguyện vọng ra sao) trong đợt đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 2 đến 14.7 sẽ được "đóng băng". Hệ thống sẽ tách hồ sơ của các em để xét tuyển riêng dựa trên sau khi có kết quả kỳ thi lại.

Khi có kết quả điểm của kỳ thi lại hoặc cập nhật kết quả theo tiến độ điều tra của cơ quan công an, điểm số của các thí sinh đạt đến đâu sẽ được dùng để xét tuyển tương ứng vào đúng các nguyện vọng và trường các em đã đăng ký ban đầu (hoặc cũng có thể bị hủy quyền đăng ký xét tuyển nếu cơ quan công an xác định thí sinh có sai phạm).

Nội dung trả lời trên của ông Thảo cho thấy, cho dẫu thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang muốn điều chỉnh nguyện vọng cũng sẽ không thể thực hiện được.

Tại cuộc họp báo, phóng viên Báo Thanh Niên đã đặt câu hỏi: Bộ sẽ xử lý thế nào khi các trường đại học đã tuyển đủ chỉ tiêu, đặc biệt là với các ngành hot, khi cơ quan chức năng xác định các em không sai phạm mà kết quả thi lại đạt điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng đã đăng ký?

Ông Thảo trả lời, chậm nhất là ngày 13.8 các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt xét tuyển chung. Quy chế cho phép biên độ dao động trong chỉ tiêu tuyển sinh của các trường là vượt không quá 5%.

Bộ GD-ĐT đã làm việc và trao đổi với các trường đại học có thí sinh Tuyên Quang đăng ký để các trường hỗ trợ, phối hợp tính toán chỉ tiêu riêng cho các em nằm trong biên độ cho phép, đảm bảo thí sinh có năng lực thực chất, đủ điểm trúng tuyển vẫn có cơ hội học tập đúng ngành, đúng trường theo nguyện vọng, kể cả với các ngành hot.