Xét xử 5 bị cáo cưỡng đoạt tài sản của khách hành hương đến Núi Sam

Ngày 15.4, TAND TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang tổ chức 2 phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt 5 bị cáo: Trần Chí Cường (25 tuổi), Huỳnh Quốc Việt (23 tuổi), Võ Hoàng Thái Huy (40 tuổi), Trương Thị Thúy Hằng (36 tuổi) và Nguyễn Văn Em (33 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) mức án từ 1 năm 9 tháng tù đến 2 năm 9 tháng tù cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo HĐXX, Cường, Việt, Huy, Hằng, Văn Em hành nghề bán dạo nhang, đèn, muối, gạo tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam, TP.Châu Đốc. Để chiếm đoạt tiền của khách hành hương, các bị cáo trên tiếp cận, giả vờ mang vật phẩm của khách đã mua trước đó đến miếu Bà Chúa Xứ cho khách cúng.

Lợi dụng lúc khách sơ hở, cả nhóm đưa thêm vật phẩm khác vào vật phẩm cúng của khách, rồi cưỡng ép, đe dọa và uy hiếp tinh thần của du khách để chiếm đoạt tiền.

Các bị cáo Võ Hoàng Thái Huy, Trần Chí Cường và Huỳnh Quốc Việt (đứng theo thứ tự từ phải qua trái) bị TAND TP.Châu Đốc đưa ra xét xử về tội cưỡng đoạt tài sản ẢNH: CTV

Theo đó, vụ thứ nhất xảy ra vào chiều ngày 12.5.2019, thấy nhóm 3 nữ khách hành hương đến sạp mua vật phẩm cúng thì Nguyễn Văn Út, Nguyễn Hoàng Vi chủ động tiếp cận, phụ mang đồ cúng vào trong miếu cho khách. Nhóm khách nữ ngỡ Út, Vi là nhân viên của sạp bán vật phẩm phụ giúp mang đồ cúng nên cho Út và Vi mang đi. Lúc này, Cường, Việt, Huy liền bám theo.

Trên đường vào miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Vi mua thêm nhang, thỏi vàng bằng nhựa và hai mâm vàng mã với giá 460.000 đồng, rồi để chung vào số vật phẩm của 3 nữ du khách để nhóm khách này đưa vào cúng.

Sau khi khách cúng xong, nhóm của Út bắt những người này trả tiền mua vật phẩm cúng đưa vô với giá 3,9 triệu đồng. Khi các du khách này phản ứng, nhóm 5 người của Út quây quanh đe dọa, sợ hãi nên nhóm khách nữ phải đưa cho nhóm của Út tiền. Sau khi cưỡng đoạt tiền của nhóm du khách, nhóm của Út chia nhau tiêu xài.

Sau đó lực lượng công an vào cuộc, đến tháng 11.2024 thì Cường, Huy, Việt bị khởi tố. Riêng Út chết, còn Vi phạm tội khi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Tương tự, vụ thứ 2, Trương Thị Thúy Hằng và Nguyễn Văn Em móc nối, ép du khách mua vật phẩm, rồi tự kê giá cao để cưỡng đoạt tiền của du khách hành hương. Theo đó, Hằng giả vờ là chủ cửa hàng bán vật phẩm cúng, nhưng thực chất chỉ là người mua đi bán lại kiếm lời, còn Văn Em lôi kéo du khách mua vật phẩm của Hằng. Trong quá trình khách mua vật phẩm cúng của Hằng xong, Văn Em đóng vai trò là người hỗ trợ mang đồ cúng vào miếu Bà Chúa Xứ, rồi lén đưa thêm đồ cúng vào vật phẩm cúng của khách để cưỡng đoạt tài sản.

Một nữ du khách đồng ý mua 50 kg gạo, 50 kg muối và 1 chai dầu ăn của Hằng với giá 1,5 triệu đồng. Hằng không lấy tiền ngay mà thông tin với khách sau khi cúng xong sẽ nhận tiền. Trong quá trình hỗ trợ đưa đồ cúng của khách vào miếu Bà Chúa Xứ, Văn Em tự ý mua thêm vật phẩm cúng giá 480.000 đồng để lén đưa vào đồ cúng cho khách.

Khi tính tiền Hằng kê khống vật phẩm 50 chai dầu ăn, 50 thỏi vàng bằng giấy. Tổng cộng yêu cầu khách phải trả gần 4,9 triệu đồng để chiếm đoạt của khách hơn 3,3 triệu đồng.

Nhóm du khách không đồng ý trả tiền thì bị Hằng chửi bới, đe dọa nên buộc phải trả tiền cho Hằng. Riêng Văn Em, sau khi đưa vật phẩm vào cúng đã yêu cầu khách trả 4,7 triệu đồng. Do không đủ tiền nên khách hành hương chỉ đưa cho Văn Em 500.000 đồng, rồi đến công an trình báo. Khi công an vào cuộc, Hằng kêu người thân đến công an giao nộp lại tiền đã chiếm đoạt của khách hành hương.