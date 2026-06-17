Xét xử vụ học viên bị đánh tử vong ở Quảng Ninh

Các bị cáo gồm Nguyễn Duy Công (16 tuổi) bị tuyên phạt 48 tháng tù; Nguyễn Hữu Anh Đức (17 tuổi), Ngô Trần Hữu Thắng (17 tuổi), Phạm Đức Hiển (17 tuổi), cùng mức 33 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Nguyễn Trường Giang (18 tuổi), bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo tuổi đời còn rất trẻ ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo cáo trạng, từ ngày 21 - 23.12.2025, em Phạm Hải Nam (17 tuổi, trú tại P.Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) được gia đình đưa vào học tập, sinh hoạt tại cơ sở 2 Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

Trong quá trình sinh hoạt, do bị cho là không chấp hành nội quy và phát sinh mâu thuẫn với một số học viên, Nam nhiều lần bị nhân viên và học viên trong trung tâm dùng tay, chân cùng nhiều vật dụng đánh vào người.

Đáng chú ý, sáng 23.12.2025, tại văn phòng cơ sở 2, nhiều người tiếp tục tham gia đánh đập Nam bằng tay, chân, gậy gỗ và gậy cao su. Sau đó, nam học viên được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào chiều cùng ngày.

Kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân học viên bị đánh tử vong là suy hô hấp do các chấn thương vùng lưng gây đụng dập phổi, chảy máu nhu mô phổi, phù phổi và chảy máu phế nang.

Ngoài vụ học viên bị đánh tử vong đối với Phạm Hải Nam, cơ quan tố tụng còn xác định trước đó anh Bùi Tiến Mạnh (23 tuổi) cũng bị một số nhân viên và học viên tại trung tâm đánh gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 2%.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo và những người tham gia tố tụng, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đều dưới 18 tuổi, chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải nên được xem xét áp dụng chính sách hình sự đối với người chưa thành niên.

Đối với các cá nhân là người thành niên gồm Nguyễn Văn Hải, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Lê Quang Khoa, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Xuân Khải và Bùi Thành Trung, cơ quan điều tra đã khởi tố về tội cố ý gây thương tích; đồng thời tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo hồ sơ vụ án, gia đình nạn nhân Phạm Hải Nam yêu cầu các bị cáo bồi thường tổng cộng hơn 2,38 tỉ đồng. Đến nay, gia đình bị cáo Nguyễn Duy Công đã bồi thường 100 triệu đồng, các bị cáo còn lại chưa khắc phục hậu quả.