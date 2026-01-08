Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà cho dùng vũ lực với học viên

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Văn Hải (39 tuổi, trú tại khu Trại Lốc, P.An Sinh, Quảng Ninh), Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình, liên quan đến vụ việc bạo hành học viên tại cơ sở này do các cơ quan báo chí phản ánh.



Bị can Nguyễn Văn Hải tại cơ quan điều tra ẢNH: N.T

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình điều hành cơ sở, bị can Hải đã cho phép nhân viên và các học viên thuộc diện "tự quản" sử dụng vũ lực để "xử lý" những học viên bị cho là vi phạm nội quy.

Chủ trương trái pháp luật này, cùng với sự buông lỏng quản lý, đã biến trung tâm từ nơi trợ giúp xã hội thành môi trường tiềm ẩn bạo lực, dẫn đến nhiều vụ hành hung nghiêm trọng đối với học viên đang được quản lý, giáo dục tại đây.

Đỉnh điểm của chuỗi hành vi sai phạm xảy ra vào ngày 23.12.2025. Do vi phạm trong sinh hoạt, P.V.N (17 tuổi, trú tại P.Hà Lầm, Quảng Ninh) đã bị 8 đối tượng là nhân viên và học viên "tự quản" dùng tay chân và hung khí đánh đập dã man. Nạn nhân bị chấn thương nặng và tử vong sau đó.

Gậy gỗ được tìm thấy quanh Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định trước đó, ngày 19.12.2025, anh B.T.M (sinh năm 2003, trú tại P.Việt Hưng, Quảng Ninh) cũng bị Nguyễn Văn Hải cùng một số đối tượng khác đánh gây thương tích 2% ngay trong ngày đầu mới nhập trung tâm, vì không hợp tác, không đồng ý ở lại cơ sở này.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải và 9 đối tượng khác về tội cố ý gây thương tích, theo khoản 4 điều 134 bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố thêm một bị can theo khoản 1 điều 134 bộ luật Hình sự.

Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.