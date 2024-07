Xét xử vụ khách hàng kiện Ngân hàng Sacombank đòi hơn 36 tỉ đồng

Trong vụ án này, bà Dương từng có đơn gửi cơ quan công an kêu cứu về việc bị mất số tiền 46,9 tỉ đồng trong tài khoản tại Phòng giao dịch Cam Ranh (Ngân hàng Sacombank Chi nhán Khánh Hòa).

Tuy nhiên, theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa (ban hành tháng 11.2023), căn cứ theo tài liệu do Ngân hàng Sacombank cung cấp thì các chứng từ liên quan đến số tiền trên đã được khách hàng ký đầy đủ, chữ ký khớp đúng với chữ ký đăng ký tại Ngân hàng Sacombank. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa kết luận không có căn cứ để xem xét giải quyết trong vụ án.

Kết luận điều tra bổ sung ngày 31.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng khẳng định các giao dịch liên quan đến nhóm khách hàng, trong đó có bà Hồ Thị Thùy Dương đã được khách hàng ký đầy đủ chứng từ liên quan, tuân thủ quy định nội bộ của Ngân hàng Sacombank và quy định của pháp luật.