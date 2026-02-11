Xiaomi 18 Pro sẵn sàng tạo sự khác biệt

Theo bài đăng trên Weibo từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, Xiaomi đang phát triển một thiết bị có màn hình 6,3 inch, kết hợp camera kép 200 MP và cảm biến trước 100 MP, nhiều khả năng là Xiaomi 18 Pro. Mặc dù vậy, công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên khả năng hiện thực hóa còn bỏ ngỏ.

Xiaomi đang nỗ lực thúc đẩy cuộc đua camera trên smartphone ẢNH: XIAOMI

Xiaomi 15 Ultra hiện là mẫu smartphone đứng đầu bảng xếp hạng camera trong gia đình sản phẩm Xiaomi, tuy nhiên sự xuất hiện của Xiaomi 18 Pro hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị. Để có thể nhét cảm biến 100 MP vào phần trước, mà cụ thể là phần lỗ nhỏ trên màn hình Xiaomi 18 Pro, Xiaomi được cho là sẽ phát triển một cảm biến điểm ảnh nhỏ riêng.

Dấu hỏi về sức mạnh camera selfie Xiaomi 18 Pro

Thông thường, camera của các điện thoại cao cấp sử dụng kích thước điểm ảnh 1,2 micron, nhưng thông số này sẽ khiến camera trước của Xiaomi 18 Pro quá lớn. Đây là lý do Xiaomi buộc phải thu nhỏ kích thước điểm ảnh, chấp nhận ảnh hưởng đến độ nhạy sáng và chi tiết của ảnh chụp.

Liệu ảnh chụp từ Xiaomi 18 Pro có gây thất vọng? Có lẽ câu trả lời chính xác vẫn phải chờ đến khi sản phẩm được phát hành. Theo báo cáo, Xiaomi có thể khắc phục vấn đề bằng cách sử dụng bộ lọc màu không chuẩn cho cảm biến phía trước. Việc áp dụng sơ đồ RYYB (đỏ, vàng, vàng, xanh dương) có thể giúp cảm biến thu được nhiều ánh sáng hơn.

Hơn nữa, số megapixel có thực sự quan trọng? Nhiều mẫu iPhone Pro của Apple chỉ sử dụng cảm biến 48 MP nhưng vẫn cho ra những hình ảnh sắc nét. Với xu hướng giá điện thoại cao cấp có khả năng tăng mạnh trong tương lai, người dùng có thể sẽ ưu tiên thời lượng pin tốt hơn hoặc hiệu năng ấn tượng hơn là số megapixel.

Xét cho cùng, nếu mọi thứ diễn ra theo chiều hướng có lợi, sự kết hợp giữa camera kép 200 MP (có thể bao gồm camera chính và zoom) và camera trước 100 MP hứa hẹn sẽ giúp Xiaomi 18 Pro trở thành một thiết bị thay thế máy ảnh thực thụ cho nhiều người dùng.