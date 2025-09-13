Xiaomi đuổi việc giám đốc cấp cao vì làm lộ bí mật

Việc Xiaomi bất ngờ sa thải Giám đốc tiếp thị Wang Teng (Vương Đằng) đang gây sốc tại Trung Quốc. Teng được xem là bộ mặt của thương hiệu, chỉ đứng sau Chủ tịch Lei Jun (Lôi Quân). Đây cũng là lần hiếm hoi Xiaomi sa thải một giám đốc cấp cao.

Bí mật của Xiaomi bị tuồn ra ngoài

Theo hãng tin Caixin, Ủy ban Đạo đức của Xiaomi đã gửi thông báo nội bộ hôm 8.9 về việc sa thải Vương Đằng, vì những vi phạm kỷ luật "nghiêm trọng", bao gồm tiết lộ bí mật và xung đột lợi ích.

Trước khi giữ vị trí quan trọng tại Xiaomi, Vương Đằng đã xây dựng sự nghiệp tại Oppo. Ông được đánh giá là nhân vật kỳ cựu trong ngành, dày thành tích. Vương Đằng cũng có 1,82 triệu người theo dõi trên Weibo - mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc. Vì thường xuyên xuất hiện trước công chúng và tương tác với cộng đồng trên mạng xã hội, ông được coi là gương mặt đại diện của Xiaomi, mức độ ảnh hưởng không thua kém Chủ tịch Lei Jun.

Vương Đằng, giám đốc tiếp thị vừa bị Xiaomi sa thải ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tin tức Vương Đằng bị Xiaomi sa thải liên tục nằm trên top 1 bảng xếp hạng tìm kiếm trên Weibo. Cùng ngày, cựu giám đốc lên tiếng xác nhận: "Tôi đã phạm một số sai lầm trong quá khứ và tôi sẽ chấp nhận hậu quả. Tôi cảm ơn Chủ tịch Lôi Quân và nhiều lãnh đạo công ty đã nuôi dưỡng và tin tưởng tôi trong những năm qua. Tôi rất xin lỗi khi phải rời khỏi công ty".

Xiaomi không công bố chi tiết vi phạm của Vương Đằng. Một số nguồn tin cho biết ông đã tuồn ra ngoài nhiều thông tin quan trọng về chiến lược định giá, chi phí xe điện của Xiaomi. Đổi lại, Vương Đằng nhận về 1,87 triệu nhân dân tệ (gần 7 tỉ đồng). Ngoài ra cũng có một số cáo buộc nói ông đánh cắp bí mật về các sản phẩm mới và nhận các khoản phí liên quan.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết Vương Đằng đã vào khu vực bí mật của Xiaomi và mang theo một "túi chống tĩnh điện" mà không đăng ký. Sau đó ông đưa tài liệu cho một tạp chí chuyên về công nghệ thông tin. "Đối chiếu với kết luận xung đột lợi ích của Xiaomi, có thể Vương Đằng đã thu lợi bất chính thông qua các mối quan hệ không phù hợp hoặc từ đối thủ cạnh tranh".

Đáp lại thông tin trên, Vương Đằng nói: "Tôi không bán bí mật công ty, cũng không nhận tiền. Nhưng tôi đã tắc trách trong công việc và đang tự kiểm điểm sâu sắc. Tôi khẳng định không hề vi phạm pháp luật".

Nhiều lần vi phạm

Theo Caixin, đây không phải lần đầu tiên Vương Đằng vướng vào lùm xùm liên quan đến việc tiết lộ các bí mật thương mại của công ty. Trước đó ông đã nhiều lần bị Xiaomi phạt cảnh cáo và phạt tiền vì hành vi liên quan. Chủ tịch Lei Jun từng thừa nhận trước truyền thông: "Quy định bảo mật của Xiaomi rất nghiêm ngặt. Nhưng giám đốc Vương Đằng của chúng tôi lại thường xuyên để lộ thông tin và bị phạt".

Chỉ hai tháng sau, trước khi smartphone Xiaomi 15 ra mắt, một giám đốc sản phẩm đã tặng Vương Đằng chiếc áo thun in dòng chữ "Cẩn trọng lời nói và hành động".

Vương Đằng gia nhập Xiaomi vào nửa cuối năm 2016, lúc này tình hình kinh doanh của công ty đang trượt dốc. Cuối năm đó, sản lượng của công ty giảm hơn 30%, Xiaomi bị đá khỏi top 5 tại Trung Quốc. Ban đầu, Vương Đằng làm việc ở bộ phận smartphone, đến tháng 3.2020 ông chuyển đến nhóm Redmi, được bổ nhiệm làm giám đốc sản phẩm của thương hiệu. Sau đó phụ trách các vị trí quan trọng của tập đoàn.

Giới quan sát cho rằng việc Xiaomi sa thải một quản lý cấp cao là điều bất thường. Trước đây, với những hành vi tương tự, Xiaomi thường áp dụng các biện pháp cảnh cáo nội bộ, giáng chức hoặc phạt tiền.

Trang công nghệ 36Kr đánh giá: "Xiaomi đang mở rộng đáng kể hoạt động kinh doanh không chỉ trong lĩnh vực thiết bị gia dụng, di động mà còn mở rộng sang các lĩnh vực về AI (trí tuệ nhân tạo) và xe điện". Trong bối cảnh đó, việc sa thải bất thường cho thấy tập đoàn đang củng cố lại hệ thống bảo mật và quy trình vận hành nghiêm ngặt.