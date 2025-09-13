Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Xiaomi đuổi việc giám đốc cấp cao vì làm lộ bí mật

Khương Nha
Khương Nha
13/09/2025 18:17 GMT+7

Wang Teng, giám đốc tiếp thị của Xiaomi vừa bị đuổi việc, thừa nhận làm lộ bí mật công ty nhưng chối bỏ cáo buộc bán bí mật cho đối thủ để trục lợi.

Việc Xiaomi bất ngờ sa thải Giám đốc tiếp thị Wang Teng (Vương Đằng) đang gây sốc tại Trung Quốc. Teng được xem là bộ mặt của thương hiệu, chỉ đứng sau Chủ tịch Lei Jun (Lôi Quân). Đây cũng là lần hiếm hoi Xiaomi sa thải một giám đốc cấp cao.

Bí mật của Xiaomi bị tuồn ra ngoài

Theo hãng tin Caixin, Ủy ban Đạo đức của Xiaomi đã gửi thông báo nội bộ hôm 8.9 về việc sa thải Vương Đằng, vì những vi phạm kỷ luật "nghiêm trọng", bao gồm tiết lộ bí mật và xung đột lợi ích.

Trước khi giữ vị trí quan trọng tại Xiaomi, Vương Đằng đã xây dựng sự nghiệp tại Oppo. Ông được đánh giá là nhân vật kỳ cựu trong ngành, dày thành tích. Vương Đằng cũng có 1,82 triệu người theo dõi trên Weibo - mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc. Vì thường xuyên xuất hiện trước công chúng và tương tác với cộng đồng trên mạng xã hội, ông được coi là gương mặt đại diện của Xiaomi, mức độ ảnh hưởng không thua kém Chủ tịch Lei Jun. 

Công thần Xiaomi bị sa thải vì làm lộ bí mật công ty - Ảnh 1.

Vương Đằng, giám đốc tiếp thị vừa bị Xiaomi sa thải

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tin tức Vương Đằng bị Xiaomi sa thải liên tục nằm trên top 1 bảng xếp hạng tìm kiếm trên Weibo. Cùng ngày, cựu giám đốc lên tiếng xác nhận: "Tôi đã phạm một số sai lầm trong quá khứ và tôi sẽ chấp nhận hậu quả. Tôi cảm ơn Chủ tịch Lôi Quân và nhiều lãnh đạo công ty đã nuôi dưỡng và tin tưởng tôi trong những năm qua. Tôi rất xin lỗi khi phải rời khỏi công ty".

Xiaomi không công bố chi tiết vi phạm của Vương Đằng. Một số nguồn tin cho biết ông đã tuồn ra ngoài nhiều thông tin quan trọng về chiến lược định giá, chi phí xe điện của Xiaomi. Đổi lại, Vương Đằng nhận về 1,87 triệu nhân dân tệ (gần 7 tỉ đồng). Ngoài ra cũng có một số cáo buộc nói ông đánh cắp bí mật về các sản phẩm mới và nhận các khoản phí liên quan. 

Trước đó, các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết Vương Đằng đã vào khu vực bí mật của Xiaomi và mang theo một "túi chống tĩnh điện" mà không đăng ký. Sau đó ông đưa tài liệu cho một tạp chí chuyên về công nghệ thông tin. "Đối chiếu với kết luận xung đột lợi ích của Xiaomi, có thể Vương Đằng đã thu lợi bất chính thông qua các mối quan hệ không phù hợp hoặc từ đối thủ cạnh tranh".

Đáp lại thông tin trên, Vương Đằng nói: "Tôi không bán bí mật công ty, cũng không nhận tiền. Nhưng tôi đã tắc trách trong công việc và đang tự kiểm điểm sâu sắc. Tôi khẳng định không hề vi phạm pháp luật". 

Nhiều lần vi phạm

Theo Caixin, đây không phải lần đầu tiên Vương Đằng vướng vào lùm xùm liên quan đến việc tiết lộ các bí mật thương mại của công ty. Trước đó ông đã nhiều lần bị Xiaomi phạt cảnh cáo và phạt tiền vì hành vi liên quan. Chủ tịch Lei Jun từng thừa nhận trước truyền thông: "Quy định bảo mật của Xiaomi rất nghiêm ngặt. Nhưng giám đốc Vương Đằng của chúng tôi lại thường xuyên để lộ thông tin và bị phạt".

Chỉ hai tháng sau, trước khi smartphone Xiaomi 15 ra mắt, một giám đốc sản phẩm đã tặng Vương Đằng chiếc áo thun in dòng chữ "Cẩn trọng lời nói và hành động". 

Vương Đằng gia nhập Xiaomi vào nửa cuối năm 2016, lúc này tình hình kinh doanh của công ty đang trượt dốc. Cuối năm đó, sản lượng của công ty giảm hơn 30%, Xiaomi bị đá khỏi top 5 tại Trung Quốc. Ban đầu, Vương Đằng làm việc ở bộ phận smartphone, đến tháng 3.2020 ông chuyển đến nhóm Redmi, được bổ nhiệm làm giám đốc sản phẩm của thương hiệu. Sau đó phụ trách các vị trí quan trọng của tập đoàn. 

Giới quan sát cho rằng việc Xiaomi sa thải một quản lý cấp cao là điều bất thường. Trước đây, với những hành vi tương tự, Xiaomi thường áp dụng các biện pháp cảnh cáo nội bộ, giáng chức hoặc phạt tiền. 

Trang công nghệ 36Kr đánh giá: "Xiaomi đang mở rộng đáng kể hoạt động kinh doanh không chỉ trong lĩnh vực thiết bị gia dụng, di động mà còn mở rộng sang các lĩnh vực về AI (trí tuệ nhân tạo) và xe điện". Trong bối cảnh đó, việc sa thải bất thường cho thấy tập đoàn đang củng cố lại hệ thống bảo mật và quy trình vận hành nghiêm ngặt. 

Tin liên quan

Người dùng Trung Quốc hối hận vì mua kính AI Xiaomi

Người dùng Trung Quốc hối hận vì mua kính AI Xiaomi

Những khách hàng đầu tiên mua kính AI Xiaomi đang hoàn trả sản phẩm vì trải nghiệm kém xa kỳ vọng khi kính nhiều lỗi và hoạt động như "chiếc cùm nặng nề, cồng kềnh trên sống mũi".

Xiaomi thu hồi gần 150.000 sạc dự phòng do nguy cơ cháy nổ

Sếp Xiaomi và Gree khẩu chiến về thị phần máy điều hòa

Khám phá thêm chủ đề

Xiaomi Lôi Quân Oppo Vương Đằng Lei Jun bí mật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận